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Мужчина нашёл яйцо и вырастил лебедя

Мужчина нашёл яйцо и вырастил лебедя
Мужчина нашёл яйцо и вырастил лебедя

После урагана мужчина по имени Риго нашёл яйцо возле разрушенного гнезда. Он принёс яйцо домой и сделал что-то вроде инкубатора.

Через некоторое время из яйца вылупился лебедь. Мужчина назвал птенца Тото. А тот принял Риго за своего родителя.

Тото подрос, и Риго отвёз его в птичий парк, чтобы тот жил среди сородичей. Мужчина навещает птицу почти каждый день. Лебедь всегда радостно его приветствует. Тото любит сопровождать Риго в магазин или спортзал. Он следует по пятам,
проявляя преданность и любовь. Лебедь даже защищает Риго от других людей.

Согласно концепции импринтинга (механизма обучения и запоминания), только что родившиеся птенцы некоторых видов птиц воспринимают первый увиденный объект как своего родителя. Изменить это нельзя. Птицы навсегда привязываются к объекту или даже предмету и всегда следуют за ним. Поведение Тото хорошо демонстрирует это явление.

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