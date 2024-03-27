После урагана мужчина по имени Риго нашёл яйцо возле разрушенного гнезда. Он принёс яйцо домой и сделал что-то вроде инкубатора.
Через некоторое время из яйца вылупился лебедь. Мужчина назвал птенца Тото. А тот принял Риго за своего родителя.
Тото подрос, и Риго отвёз его в птичий парк, чтобы тот жил среди сородичей. Мужчина навещает птицу почти каждый день. Лебедь всегда радостно его приветствует. Тото любит сопровождать Риго в магазин или спортзал. Он следует по пятам,
проявляя преданность и любовь. Лебедь даже защищает Риго от других людей.
Согласно концепции импринтинга (механизма обучения и запоминания), только что родившиеся птенцы некоторых видов птиц воспринимают первый увиденный объект как своего родителя. Изменить это нельзя. Птицы навсегда привязываются к объекту или даже предмету и всегда следуют за ним. Поведение Тото хорошо демонстрирует это явление.
Мужчина нашёл яйцо и вырастил лебедя
После урагана мужчина по имени Риго нашёл яйцо возле разрушенного гнезда. Он принёс яйцо домой и сделал что-то вроде инкубатора.