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Как реагируют киприоты на угрозы со стороны «Хезболлы»

Как реагируют киприоты на угрозы со стороны «Хезболлы»

Киприоты разделились во мнениях относительно угрозы со стороны главы ливанской «Хезболлы». Группировка обвинила Кипр в том,..

Дата загрузки: 2024-06-21

Как реагируют киприоты на угрозы со стороны «Хезболлы»
Киприоты разделились во мнениях относительно угрозы со стороны главы ливанской «Хезболлы». Группировка обвинила Кипр в том, что он позволил Израилю использовать свои аэропорты и базы для военных учений.

Об этом в телеобращении 19 июня заявил глава «Хезболлы» Сайед Хасан Насралла. При этом Кипр – ближайшее к Ливану государство-член ЕС. Страны поддерживают хорошие отношения.

Тем временем, Насралла также заявил, что, в случае более масштабной войны, в Израиле не будет места, куда не достанут ракеты и беспилотники группировки. По его словам, у них имеется целый список целей, по которым они могут наносить высокоточные удары.

Тем временем, президент Кипра Никос Христодулидис отверг любые предположения о том, что его страна принимает чью-либо сторону в конфликте.

Известно, что Кипр не предлагал израильским военным свои объекты, но в прошлом позволял Израилю использовать своё обширное воздушное пространство для учений. Это было ещё до начала войны в секторе Газа.

[житель Кипра]:
«Лично я не переживаю, потому что отношения, которые наше государство установило с сильными союзниками, обеспечивают нам безопасность, и поэтому мы чувствуем себя спокойно».

[житель Кипра]:
«Нас это очень раздражает и беспокоит, потому что мы не вовлечены в войну между ХАМАС и Израилем. Но они сообщают нам, что нанесут удар по Кипру без всякой причины».

[жительница Кипра]:
«Я слышала об угрозах со стороны»Хезболлы», но я не боюсь, потому что чувствую себя в безопасности. Как сказал наш президент, мы не имеем ничего общего с войной. Наоборот, мы помогаем установить мир в регионе и оказываем помощь палестинцам».

Британские военные базы на Кипре в прошлом Лондон использовал для операций в Сирии, а в последнее время – и в Йемене. При этом правительство Кипра не имеет права голоса по этому вопросу. В целом на Кипре, который до 1960 года был колонией, расположены две британские базы.
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