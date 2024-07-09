Работники Samsung в Южной Корее объявили трёхдневную забастовку

Рабочие Samsung Electronics в Южной Корее скандируют лозунги и дружно поднимают руки вверх. Так началась трёхдневная..

Рабочие Samsung Electronics в Южной Корее скандируют лозунги и дружно поднимают руки вверх. Так началась трёхдневная забастовка с требованием повысить зарплаты. [Сон У Мок, глава Национального профсоюза Samsung]:«Мы считаем, что самое важное в этой забастовке – это срыв производства, поэтому мы в основном поощряем присоединиться тех, кто работает на производственной линии. Именно они могут добиться сбоя».

Национальный профсоюз Samsung Electronics объединяет около 30 000 членов. А они составляют около 24% южнокорейской рабочей силы. Помимо повышения зарплат, они требуют предоставить им дополнительный день ежегодного отпуска.

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[Пак Чон Ха, инженер]:«Основываясь на своём опыте и советах многих пожилых людей, я понял, что отношение Samsung к его сотрудникам сильно отличается от того, что видно со стороны. После осознания этого моя гордость (за компанию) постепенно тает».

Профсоюз заявил, что если его требования не выполнят, он продолжит организовывать стачки.

[Сон У Мок, глава Национального профсоюза Samsung]:«Samsung подавляет сотрудников, поэтому для участия в забастовке требуется огромная смелость, и их участие было для нас большой поддержкой».

Профсоюз заявил, что на этой неделе бастует 6540 рабочих. Аналитики считают, что из-за низкого уровня участия и из-за автоматизации производства забастовка вряд ли окажет серьёзное влияние на объёмы производства компании.

В прошлом месяце профсоюз провёл свою первую забастовку. Тогда в Samsung заявили, что акция не повлияла на деловую активность компании.

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