В зоопарке в США провели плановый медосмотр белой медведицы

Белая медведица Лаерке проходит ежегодный осмотр в зоопарке в Такоме на северо-западе США. Ей нужно пройти..

Белая медведица Лаерке проходит ежегодный осмотр в зоопарке в Такоме на северо-западе США. Ей нужно пройти через те же процедуры, что существуют у людей. Разница только в том, что она под наркозом. А чтобы перевернуть хищницу, надо шесть человек.

[Карен Вольф, главный ветеринар зоопарка]:

«Мы ищем опухоли, бугорки, разрастания и крупные лимфатические узлы – всё, что может указать на плохое самочувствие. Но ничего подобного мы не обнаружили».

У Лаерке взяли кровь и мочу. Потом ветеринары осмотрели глаза, уши, нос и горло, проверили сердце, послушали лёгкие и пропальпировали живот. Всё это невозможно сделать без наркоза.

Ветеринары также почистили медведице уши. Потом кто-то пошутил, что это было похоже санаторно-курортную процедуру.

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В целом у Лаерке всё хорошо. Но раньше у неё были проблемы со здоровьем. Она родилась в ноябре 2020-го. Оказалась слабой. Уже через два дня после рождения её разлучили с сестрой-близняшкой и мамой. После этого Лаерке провела два года под пристальным наблюдением врачей.

В то время медведица и её сестра Астра жили в Детройтском зоопарке. В прошлом году обе переехали в Такому. Медведицы будут участвовать в программе разведения и помогут сохранить свой вид.

Исследователям известны 19 популяций белых медведей. Некоторые сокращаются. Эти полярные хищники уязвимы, поскольку гибнет много молодняка, а размножение при этом медленное. К тому же из-за таяния льдов медведи стали больше времени проводить на суше.

[Шериден Плуф, сотрудница зоопарка]:

«Поскольку этот период увеличивается, белым медведям не найти достаточно пищи. Им просто не хватает времени. Поэтому и темпы размножения тоже замедляются».

В дикой природе белые медведи в основном ловят рыбу и охотятся на ластоногих. В зоопарке этих питомцев тоже кормят рыбой и сырым мясом.

Зоопарк в Такоме работает с 1905 года. Здесь содержат более 9000 животных 367 видов.

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