Китай продолжает военные учения вокруг Тайваня

Китайские военные в пятницу продолжили военные учения вокруг Тайваня. По словам военного руководства КНР, их цель..

Китайские военные в пятницу продолжили военные учения вокруг Тайваня. По словам военного руководства КНР, их цель – проверить способность армии «захватить власть» и контролировать ключевые районы острова.

Учения начали всего через несколько дней после инаугурации новоизбранного президента Тайваня Уильяма Лая. Они проходят в Тайваньском проливе и вокруг групп контролируемых Тайванем островов вблизи китайского побережья.

Министерство обороны Тайваня в пятницу опубликовало фотографии своих F-16 с боевыми ракетами, патрулирующих небо. Оно заявило, что учения Пекина проходят за пределами территориальных вод Тайваня, которые простираются на 45 километров от побережья.

Ведомство сообщило, что в учениях в четверг участвовали 15 кораблей ВМС Китая, 16 кораблей береговой охраны и 33 самолета. При этом в районах вблизи Тайваня никаких учений с боевой стрельбой не проводилось.

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Китай рассматривает Тайвань как свою территорию и не исключает возможности его захвата силой. Он также называет новоизбранного президента Уильяма Лая «сепаратистом». Пекин осудил его инаугурационную речь, в которой тот призвал власти Китая прекратить свои угрозы и заявил, что обе стороны пролива «не подчиняются друг другу».

Китай назвал свои учения «Объединённый меч-2024А». В отличие от аналогичных учений «Совместный меч», проведённых в апреле прошлого года, они имеют пометку «А», что открывает двери для потенциальных последующих действий.

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