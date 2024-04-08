Гонки на волах, запряжённых в повозки, прошли в Камбодже

Самые быстрые волы со всей Камбоджи участвуют в гонках в провинции Кампонг-Спеу. Ими управляют погонщики, которые..
Дата загрузки: 2024-04-09
Сотни зрителей наблюдают за погонщиками. В этом году их 50.
[зрительница]:
«Я впервые здесь, поскольку хотела увидеть гонку своими глазами. Это весело. В прошлом году я смотрела это по телевизору».
Цель мероприятия не только состязания. Оно помогает сохранить многовековую кхмерскую традицию воловьих повозок. Их использовали на фестивалях, свадьбах и буддийских церемониях. Также гонки напоминают о том, что важно разводить волов.
В этом году победил погонщик из провинции Кампонгтям.
[Танг Среанг, победитель]:
«Я горд и очень счастлив, что занял первое место в гонке. Мои волы заслуживают победы, потому что я долго тренировал их перед соревнованиями, и мы достигли желаемого».
Победитель получил в награду деревянную статуэтку вола и 300 долларов.
Новый год в Камбодже отметят 13 апреля.
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