Самые быстрые волы со всей Камбоджи участвуют в гонках в провинции Кампонг-Спеу. Ими управляют погонщики, которые..

Гонки на волах, запряжённых в повозки, прошли в Камбодже

Самые быстрые волы со всей Камбоджи участвуют в гонках в провинции Кампонг-Спеу. Ими управляют погонщики, которые сидят в повозках. Состязания посвятили кхмерскому Новому году и началу сезону сбора риса.

Сотни зрителей наблюдают за погонщиками. В этом году их 50.

[зрительница]:

«Я впервые здесь, поскольку хотела увидеть гонку своими глазами. Это весело. В прошлом году я смотрела это по телевизору».

Цель мероприятия не только состязания. Оно помогает сохранить многовековую кхмерскую традицию воловьих повозок. Их использовали на фестивалях, свадьбах и буддийских церемониях. Также гонки напоминают о том, что важно разводить волов.

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В этом году победил погонщик из провинции Кампонгтям.

[Танг Среанг, победитель]:

«Я горд и очень счастлив, что занял первое место в гонке. Мои волы заслуживают победы, потому что я долго тренировал их перед соревнованиями, и мы достигли желаемого».

Победитель получил в награду деревянную статуэтку вола и 300 долларов.

Новый год в Камбодже отметят 13 апреля.

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