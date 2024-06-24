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Нетаньяху: «Интенсивные бои против ХАМАС подходят к концу»

Нетаньяху: «Интенсивные бои против ХАМАС подходят к концу»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что фаза интенсивных боевых действий против ХАМАС в секторе Газа подходит..

Дата загрузки: 2024-06-24

Нетаньяху: «Интенсивные бои против ХАМАС подходят к концу»
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что фаза интенсивных боевых действий против ХАМАС в секторе Газа подходит к концу. При этом он добавил, что война не закончится до тех пор, пока исламистская группировка не перестанет контролировать палестинский анклав.

По словам Нетаньяху, как только интенсивные бои в Газе закончатся, Израиль сможет развернуть дополнительные силы вдоль северной границы с Ливаном, где обострились боевые действия с группировкой «Хезболла», получающей поддержку Ирана.

[Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля]:
«После завершения напряжённой фазы у нас будет возможность перебросить часть сил на север. И мы это сделаем. В первую очередь в оборонительных целях. А во-вторых, чтобы вернуть домой наших (эвакуированных) жителей. Если сможем, то сделаем это дипломатическим путём. Если нет, то сделаем по-другому. Но мы вернем людей домой».

Нетаньяху также в очередной раз отверг идею о том, что Газой вместо ХАМАС будет управлять Палестинская администрация, которая контролирует Западный берег.

Тем временем, израильская армия опубликовала кадры ударов по объектам «Хезболлы» в различных районах южного Ливана. Они были нацелены на наблюдательный пункт и военную базу группировки.

Кроме того, по сообщениям ЦАХАЛ, удары по объектам «Хезболлы» наносили израильские истребители ВВС.

«Хезболла» ведёт перестрелку с Израилем уже более восьми месяцев параллельно с войной в Газе. С тех пор эвакуировали многие израильские города вблизи границы.
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