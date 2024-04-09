fb pixel
Телеканал NTD

Первое за семь лет полное солнечное затмение увидели жители Северной Америки

Первое за семь лет полное солнечное затмение увидели жители Северной Америки

Первое за семь лет полное солнечное затмение смогли наблюдать жители Северной Америки в понедельник. Первыми это..

Дата загрузки: 2024-04-09

Первое за семь лет полное солнечное затмение увидели жители Северной Америки
Первое за семь лет полное солнечное затмение смогли наблюдать жители Северной Америки в понедельник.

Первыми это явление увидели в Мексике. Для многих это было волнующе.

[жительница Мексики]:
«Много эмоций, желание обнять семью. Было холодно. Спасибо миру и Вселенной».

Тысячи людей собрались в прибрежном курортном городе Масатлан – первом крупном смотровом месте на пути затмения.

В целом его могли наблюдать на участке суши шириной в 185 километров от тихоокеанского побережья Мексики через Техас и через 14 других штатов до восточной Канады.

[Джо Байден, президент США]:
«Ребята, наслаждайтесь затмением. Но будьте осторожны. Не глупите».

Президент США Джо Байден напомнил подписчикам в социальных сетях о важности обезопасить глаза. В зоне полного затмения в США находилось около 32 миллионов человек. И ещё много людей смогли увидеть затмение частично.

Толпы собравшихся в техасском Арлингтоне аплодировали, когда Луна медленно заслоняла Солнце, в итоге оставив видимой только его корону.

[жительница Техаса]:
«Это было действительно потрясающе. Я никогда подобного раньше не видела. Когда стало совсем темно, я буквально всё время кричала. На самом деле я немного плакала, потому что это было ошеломляюще. Удивительный опыт».

В Миллертоне, штат Оклахома, когда небо потемнело, зрители начали стучать в барабаны. А в Индианаполисе многие собрались на трибунах легендарного гоночного трека «Инди-500».

[житель Миллертона]:
«Это было просто безумие».

В Нью-Йорке зрители тоже были в восторге. Но они увидели лишь частичное затмение: здесь Луна закрыла Солнце только на 90%.

А энтузиасты на Ниагарском водопаде в канадском Онтарио побили мировой рекорд Гиннесса по количеству людей, одетых как солнце.

Период полного затмения длился до 4,5 минут в зависимости от местоположения. В прошлый раз в 2017 году он был около 2 минут 40 секунд.

По данным НАСА, полная продолжительность солнечного затмения может варьироваться от 10 секунд до примерно 7,5 минут.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...