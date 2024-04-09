Первое за семь лет полное солнечное затмение смогли наблюдать жители Северной Америки в понедельник. Первыми это..

Первое за семь лет полное солнечное затмение увидели жители Северной Америки

Первое за семь лет полное солнечное затмение смогли наблюдать жители Северной Америки в понедельник.

Первыми это явление увидели в Мексике. Для многих это было волнующе.

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[жительница Мексики]:«Много эмоций, желание обнять семью. Было холодно. Спасибо миру и Вселенной».

Тысячи людей собрались в прибрежном курортном городе Масатлан – первом крупном смотровом месте на пути затмения.

В целом его могли наблюдать на участке суши шириной в 185 километров от тихоокеанского побережья Мексики через Техас и через 14 других штатов до восточной Канады.

[Джо Байден, президент США]:«Ребята, наслаждайтесь затмением. Но будьте осторожны. Не глупите».

Президент США Джо Байден напомнил подписчикам в социальных сетях о важности обезопасить глаза. В зоне полного затмения в США находилось около 32 миллионов человек. И ещё много людей смогли увидеть затмение частично.

Толпы собравшихся в техасском Арлингтоне аплодировали, когда Луна медленно заслоняла Солнце, в итоге оставив видимой только его корону.

[жительница Техаса]:«Это было действительно потрясающе. Я никогда подобного раньше не видела. Когда стало совсем темно, я буквально всё время кричала. На самом деле я немного плакала, потому что это было ошеломляюще. Удивительный опыт».

В Миллертоне, штат Оклахома, когда небо потемнело, зрители начали стучать в барабаны. А в Индианаполисе многие собрались на трибунах легендарного гоночного трека «Инди-500».

[житель Миллертона]:«Это было просто безумие».

В Нью-Йорке зрители тоже были в восторге. Но они увидели лишь частичное затмение: здесь Луна закрыла Солнце только на 90%.

А энтузиасты на Ниагарском водопаде в канадском Онтарио побили мировой рекорд Гиннесса по количеству людей, одетых как солнце.

Период полного затмения длился до 4,5 минут в зависимости от местоположения. В прошлый раз в 2017 году он был около 2 минут 40 секунд.

По данным НАСА, полная продолжительность солнечного затмения может варьироваться от 10 секунд до примерно 7,5 минут.

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