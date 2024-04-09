Эпидемия лихорадки денге может начаться в Аргентине

Аргентина переживает вспышку лихорадки денге, которая грозит перерасти в серьёзную эпидемию. В этом сезоне зарегистрировали более..

Аргентина переживает вспышку лихорадки денге, которая грозит перерасти в серьёзную эпидемию. В этом сезоне зарегистрировали более 180 000 случаев заражения, почти 130 пациентов умерли.

[Леда Гуцци, врач-инфекционист]:

«Сейчас примерно 25% больниц заполнены пациентами с лихорадкой денге. Думаю, в следующем году ситуация будет напряжённее. Будут повторные, а также более тяжёлые случаи лихорадки денге».

Учёные говорят, что в этом году комары появились раньше обычного. Причём ареал их распространения расширился на те регионы, где климат раньше был прохладнее.

[Сильвия Фишер, биолог]:

«Мы находим (комаров) в новых районах к югу от Буэнос-Айреса, к югу от провинции Буэнос-Айрес и в некоторых частях провинций Рио-Негро, Неукен, Сан-Хуан и Мендоса. Во всех этих местах несколько лет назад не было комаров».

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Медики посоветовали людям защищаться от укусов комаров с помощью репеллентов. В итоге в магазинах и аптеках товар быстро закончился. Средства защиты можно купить в Интернете, но цены сильно завышены.

[жительница Буэнос-Айреса]:

«Честно говоря, я переживаю. Думаю, мы не готовы к сложившейся ситуации. И никто не даёт нам ответов. Думаю, с подготовкой тянули годами, поскольку власти не предвидели, что однажды, придя в аптеку за репеллентом, мы увидим пустые полки. Это раздражает».

В этом сезоне в Южной Америке зарегистрировано более 230 000 случаев лихорадки денге. Это в пять раз больше, чем год назад. Причём больше всего пострадали Бразилия, Аргентина и Парагвай.

Лихорадка денге, которую также называют костоломной, – это острое вирусное заболевание. Симптомы – повышенная температура, боль в суставах и мышцах, интоксикация, увеличение лимфатических узлов и сыпь. Иногда заболевание может перейти в тяжёлую форму. Переносят вирус комары вида кусака жёлтолихорадочный.

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