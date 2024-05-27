Как ежегодная миграция птиц помогает распространить птичий грипп

Пока птичий грипп продолжает распространяться на фермах в США, учёные пытаются понять пути передачи. Недавно в..

Пока птичий грипп продолжает распространяться на фермах в США, учёные пытаются понять пути передачи.

Недавно в Мичигане подтвердили второй случай заболевания вирусом у человека.

Пока выявили одну закономерность: домашняя птица и коровы могут заразиться вирусом от больных диких птиц, мигрирующих через Соединённые Штаты.

Министерство сельского хозяйства США зарегистрировало почти 200 видов диких птиц-переносчиков птичьего гриппа.

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Утки-кряквы возглавляют список. У них вирус выявляют чаще всего. Они также к нему наиболее устойчивы, а значит могут переносить его на большие расстояния.

При этом их модели миграции взаимосвязаны с домашним скотом. Так, во время перелёта кряквы часто останавливаются на птицефермах, чтобы подкрепиться в пути.

Здесь они чувствуют себя как дома, распространяя вирус через слюну и фекалии.

Затем работники могут перенести вирус в другое место.

Считается, что в большинстве случаев передача птичьего гриппа домашнему скоту происходит косвенно. Обычно через зараженную обувь или оборудование.

К июлю птицы улетают обратно в более прохладные места, где могут содержаться вирусы предыдущего сезона. А это означает, что они заражаются несколькими штаммами, которые потом в их организме могут мутировать. Затем они возвращаются с новыми вариантами вируса.

Ученые всё ещё пытаются понять, какие штаммы циркулируют среди коров. При этом доказательств того, что птичий грипп передаётся от человека человеку, пока нет.

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