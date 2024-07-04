Птичий грипп выявили у работника молочной фермы в Колорадо

Случай птичьего гриппа у человека подтверждён в американском штате Колорадо. Вирус выявили у работника молочной фермы...

Случай птичьего гриппа у человека подтверждён в американском штате Колорадо. Вирус выявили у работника молочной фермы. У него проявились лёгкие симптомы, включая покраснение глаз.

Заболевший, как сообщается, контактировал с заражённым скотом и выздоровел, пройдя противовирусное лечение.

Это четвертый случай птичьего гриппа среди людей, зарегистрированный в США с тех пор, как в марте вирус был подтверждён у коров.

В трёх предыдущих случаях также заразились работники молочной фермы. У первых двух рабочих наблюдалось лёгкое покраснение глаз, у третьего – респираторные симптомы. Все они уже выздоровели.

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[Томас Доббс, врач]:«Птичий грипп – это форма гриппа, которая заражает птиц. Он устроен таким образом, что обычно он не заразен для людей, но при некоторых генетических изменениях он может совершить такой скачок, а затем стать заразным и вызвать заболевание у людей».

Самый недавний случай также подтвердили Центры по контролю и профилактике заболеваний США. В своём заявлении они отметили, что риск для населения остаётся низким. При этом люди, которые контактируют с инфицированными животными, подвергаются большему риску.

По данным Министерства сельского хозяйства США, к настоящему времени вирус выявили на 139 молочных фермах в 12 штатах. Причём 27 вспышек приходятся на Колорадо.

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