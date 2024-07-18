Французы меняют свои сырные предпочтения

В этом элитном магазине в Париже сыр продают последние 70 лет. Предприятие остаётся в руках той..

В этом элитном магазине в Париже сыр продают последние 70 лет. Предприятие остаётся в руках той же семьи, которая открыла его в 50-х годах прошлого века. Здесь можно найти около 300 видов самого разного сыра. Это четверть всех вариантов этого продукта, которые производят в стране. [Натали Катромм, владелица магазина]:«В некоторых странах есть один вид сыра: плавленый или виды чеддера. Во Франции действительно очень большое разнообразие сыров: козий, овечий, коровий».

Уникальность этого магазина в том, что у него есть собственный подвал. Там дозревают и хранятся сырные головки.

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Некоторые чистят щёткой, чтобы удалить нежелательные бактерии. Другие необходимо регулярно переворачивать, чтобы оболочка формировалась равномерно.

[Натали Катромм, владелица магазина]:«У нас здесь разные погреба, это зависит от их зрелости. Некоторым сырам требуется больше влажности, некоторым – более сухая среда. Некоторым сырам нужно храниться так, чтобы они стали сливочными. Некоторые нужно промывать».

Сыр – крупный бизнес во Франции. В 2022 году страна экспортировала этой продукции на сумму в три миллиарда 760 миллионов долларов. При этом в сфере молочной промышленности имеется почти 300 000 рабочих мест.

Среднестатистический француз покупает 12,5 килограммов сыра в год. Но способы потребления сыра постепенно меняются.

[Натали Катромм, владелица магазина]:«Традиционно после основного блюда и перед десертом подают сырную тарелку. Это традиционный способ подачи во Франции. Но всё меняется. Теперь сырные и мясные блюда едят в виде закуски, а не после основного блюда. Сыр едят на завтрак. Мы действительно изменили способ употребления сыра, и это здорово».

У семейного предприятия этот магазин не единственный. Всего в Париже их пять.

[местный житель]:«Я живу по соседству уже 20 лет, и лучшее место – здесь. И хочу заметить, что оно лучшее не только в этом районе, в Париже, во Франции и в Европе. Оно лучшее в мире. Серьёзно, сыр просто потрясающий. Я могу покупать только здесь».

В магазине работает уже четвёртое поколение одной семьи. Владельцы обещают, что и дальше будут снабжать парижан самыми вкусными бри, рокфорами и конте.

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