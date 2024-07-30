Боливия в условиях дефицита нефти стала закупать дизельное топливо у России

Боливия продолжает страдать от дефицита топлива. В Эль-Альто дороги обычно переполнены автобусами, а сейчас почти свободны...

Боливия продолжает страдать от дефицита топлива. В Эль-Альто дороги обычно переполнены автобусами, а сейчас почти свободны. Зато на заправках выстраиваются длинные очереди. [водитель грузовика]:«Мы стоим в очереди со вчерашнего дня. Это плохой сервис. Уже почти полдень, а нас собираются обслужить только сейчас. Это недостаток и неудобство, потому что мы должны работать».

В Боливии сократилась добыча нефти и газа, и страна стала зависеть от импорта. Сейчас ждут новых поставок, в том числе из России.

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[Рамон Нава, директор завода Sica]:«Два танкера с дизелем поставит Россия, один с бензином – Хьюстон, и один с нефтью – Аргентина».

Боливия не имеет выхода к морю, поэтому её нефтяной завод находится в портовом городе Арика в Чили. Танкеры с топливом уже прибыли, но не могут подойти к берегу из-за плохих погодных условий.

[Уго Эдмундс Конча, начальник порта]:«Летом и осенью в Арике условия очень хорошие. Но зимой бывает зыбь. Сейчас есть предупреждение метеорологической службы Военно-морского флота. Из-за этого явления высота волн увеличивается и усиливаются течения. Поэтому сейчас проводить операции нецелесообразно».

Как только условия изменятся, топливо перекачают на завод по подводным трубопроводам. Боливия получит 260 000 баррелей дизеля и 100 000 баррелей бензина.

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