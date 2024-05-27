Новые снимки телескопа «Евклид» с поразительной точностью показали далёкий космос

Ослепительные звёзды и вращающиеся галактики. Это недавние снимки космического телескопа «Евклид». В Европейском космическом агентстве говорят,..

Ослепительные звёзды и вращающиеся галактики. Это недавние снимки космического телескопа «Евклид».

В Европейском космическом агентстве говорят, что эти изображения – «беспрецедентная находка», которая оказалась в руках учёных менее чем через год с момента запуска телескопа.

До этого астрономы наблюдали за 17-ю космическими объектами: от близлежащих облаков газа и пыли до далёких скоплений галактик.

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[Валерия Петторино, научный сотрудник проекта ЕКА «Евклид»]:

«Мы наконец-то разместили такую сложную оптику в космосе на высоте полутора миллионов километров от Земли».

На одном из самых ценных снимков изображена туманность M78 в созвездии Ориона, окутанная пеленой межзвёздной пыли.

[Валерия Петторино, научный сотрудник проекта ЕКА «Евклид»]:«Камера «Евклида», особенно инфракрасная, действительно буквально смотрит сквозь облака и наблюдает в два раза больше объектов, чем мы можем видеть с помощью видимого диапазона. В общей сложности – около 300 тысяч объектов».

По данным ЕКА, изображения «Евклида» как минимум в четыре раза чётче, чем те, которые можно получить с наземных телескопов. Благодаря им учёные надеются ответить на важные вопросы о Вселенной.

[Валерия Петторино, научный сотрудник проекта ЕКА «Евклид»]:«Какова природа тёмной энергии? Какова природа тёмной материи? Почему Вселенная расширяется именно таким образом, то есть с ускорением, которое происходит всё быстрее и быстрее, а не замедляется из-за силы гравитации?»

«Евклид» снимает большие участки как в видимом, так и в инфракрасном свете. За шесть лет телескоп обследует треть неба, включая миллиарды галактик. Так, он определит расположение и форму космических объектов на расстоянии до десяти миллиардов световых лет от Земли.

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