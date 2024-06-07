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Самый большой в мире телескоп установят на краю пустыни Атакама

Самый большой в мире телескоп установят на краю пустыни Атакама

Самый большой в мире цифровой телескоп готов к установке под ясным небом чилийской пустыни Атакама. Детали,..

Дата загрузки: 2024-06-07

Самый большой в мире телескоп установят на краю пустыни Атакама
Самый большой в мире цифровой телескоп готов к установке под ясным небом чилийской пустыни Атакама. Детали, необходимые для сборки обсерватории «Веры Рубин», доставили на вершину Серро Пачон в регионе Кокимбо в сотнях километров от столицы Сантьяго. Среди них наземный телескоп и камера.

[Стюарт Кордер, замдиректора центра NOIRLab]:
«Размер линз камеры – около 1,6 метра. Это меньше, чем средний человек, но всё равно много. Камера также – рекордсмен по наибольшему количеству пикселей – 3,2 гигапикселя, или 3200 мегапикселей. Сама камера весит около 3000 килограммов. Это как автомобиль среднего размера».

По словам заместителя директора центра NOIRLab, который будет управлять обсерваторией, задача телескопа – по-настоящему понять природу тёмной энергии и тёмной материи во Вселенной.

[Стюарт Кордер, замдиректора центра Noirlab]:
«Материя, которую мы видим и знаем вокруг себя, составляет лишь около 5% энергетического содержания Вселенной. Так что «Вера Рубин» действительно поможет нам понять, из чего состоит большая часть Вселенной в целом».

Телескоп представляет собой сложную интегрированную систему, состоящую из восьмиметрового широкоугольного наземного телескопа, камеры и автоматизированной системы обработки данных.

Он будет генерировать около 20 терабайт данных за ночь. В итоге, в результате десятилетних исследований будет создана база данных объёмом 15 петабайт. То есть это будет число с 15-ю нулями.

[Стюарт Кордер, замдиректора центра Noirlab]:
«Возможно, нам удастся выявить астероид, который в конечном итоге может врезаться в Землю и нанести значительный ущерб. И тогда мы сможем действовать заранее».

Телескоп также поможет дать ответы на фундаментальные вопросы астрономии.

[Стюарт Кордер, замдиректора центра Noirlab]:
«Когда Вселенная была создана и пришла в движение, как она должна была развиваться и как она будет продолжать развиваться в будущем?»

В Чили поступает большая часть мировых инвестиций в астрономию. Всё благодаря пустыне Атакама – самой засушливой на планете. Здесь небо кристально чистое почти круглый год.
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