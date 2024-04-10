Эксклюзивные и дорогие: глобусы по-прежнему нужны покупателям

В этой мастерской в Лондоне творчество и планета Земля неразрывны. Здесь создают глобусы ручной работы. Стоят..

В этой мастерской в Лондоне творчество и планета Земля неразрывны. Здесь создают глобусы ручной работы. Стоят они от 1500 до 100 000 фунтов стерлингов. Это 1700 – 115 000 евро.

Основатель компании – Питер Беллерби. Открыл её в 2008 году. А причиной стало то, что Питер захотел купить красивый и одновременно качественный глобус в подарок отцу. Но не нашёл. Оставалось только сделать самому, конечно, с помощью художников.

Питер изучил старинную технику изготовления глобусов. В компании её усовершенствовали и теперь используют. Сначала надо рассчитать размер клиньев. Это очень сложно. Клинья делают из специальной бумаги. На них распечатывают карту. Затем сегменты вымачивают в воде, а после аккуратно наклеивают.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Следующий этап – нанесение рисунка водостойкими красками. Наносят их в несколько слоёв, чтобы с годами не поблекли.

[Эдди Да Силва, главный специалист в компании Bellerby]:

«Делать глобус очень сложно. Во-первых, его изготавливают вручную, и проблемы кроются в форме этой круглой поверхности. Нужно выровнять линии, например, широты, названия стран и другой текст. Это совершенно новый уровень сложности».

Один глобус делают от нескольких месяцев до двух лет. Всё зависит от предпочтений заказчика. При этом для разных стран – разные особенности.

[Питер Беллерби, основатель компании Bellerby]:

«В Индии меня могут посадить в тюрьму на полгода, если не изобразить границу между Индией и Пакистаном, как этого хочет правительство в Дели. Мы должны всё делать правильно».

Глобусы заказывают бизнесмены, коллекционеры, видные политики и кинематографисты.

[Джошуа Налл, директор Музея истории науки Уиппла]:

«Думаю, сейчас глобусы, возможно, становятся всё более престижными предметами. Их покупают для демонстрации, для красоты. И, конечно, так было всегда. Глобусы всегда создавали так, чтобы они смотрелись престижно».

В компании работают около 20 художников и картографов. За год изготавливают примерно 600 глобусов разного размера и с разным дизайном.

Короткая ссылка на эту страницу: