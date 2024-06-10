Выборы в Европарламент: тотальный сдвиг вправо

Крайне правые партии добились больших успехов на выборах в Европейский парламент в воскресенье. Согласно экзитполам, центристские,..

Крайне правые партии добились больших успехов на выборах в Европейский парламент в воскресенье. Согласно экзитполам, центристские, либеральные и социалистические партии потеряют около 28 кресел, но при этом сохранят большинство в законодательном органе ЕС, который включает 720 мест.

Партия президента Франции Эммануэля Макрона проиграла крайне правой, возглавляемой Марин Ле Пен. В итоге он объявил досрочные национальные выборы. По его словам, результаты стали печальными для его правительства, и он не может их игнорировать. Если партия Ле Пен «Национальное объединение» получит большинство в парламенте, у Макрона останется мало влияния на внутреннюю политику Франции.

Канцлер Германии Олаф Шольц также потерпел поражение. Его социал-демократическая партия добилась худшего результата за всю историю, проиграв главным консерваторам и ультраправой партии «Альтернатива для Германии».

Тем временем, как показывают экзитполы, позиции премьер-министра Италии Джорджии Мелони укрепились, и первой пришла её консервативная партия «Братья Италии».

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При этом правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП) по-прежнему будет самой большой политической семьёй в новом составе законодательного органа и даже получит дополнительные пять мест. Ей прочат 189 кресел.

Это хорошая новость для члена ЕНП Урсулы фон дер Ляйен, поскольку она баллотируется на второй пятилетний срок во главе исполнительного органа ЕС.

[Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии]:«Центр держится. Но верно также и то, что крайние левые и правые получили поддержку, и именно поэтому результат возлагает ещё больше ответственности на партии в центре».

Аналитики объясняют успехи националистических партий по всей Европе недовольством растущими ценами, опасениями по поводу миграции и стоимостью перехода к «зелёной» экономике. По их мнению, консерваторы теперь будут стремиться превратить свои победы во влияние на политику ЕС.

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