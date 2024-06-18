Закон о восстановлении природы ЕС одобрили после месяцев задержек

Страны Европейского Союза утвердили Закон о восстановлении природы. За него проголосовали министры окружающей среды ЕС на..

Страны Европейского Союза утвердили Закон о восстановлении природы. За него проголосовали министры окружающей среды ЕС на встрече в Люксембурге.

Этому предшествовали месяцы напряжённых переговоров между Советом ЕС и Европарламентом. Кроме того, проходили масштабные протесты фермеров.

Это первый «зелёный» закон, одобренный после выборов в Европейский парламент в этом месяце.

Закон о восстановлении природы – одна из крупнейших экологических политик ЕС. Он потребует от государств-членов принять меры по восстановлению природы на пятой части их суши и моря к 2030 году.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Они должны будут обратить вспять процесс ухудшения естественной среды обитания в Европе. В том числе, восстановить торфяники, чтобы они могли поглощать выбросы CO2. При этом состояние более 80% природных зон Европы считают неудовлетворительным.

Страны ЕС и Европейский парламент договорились о положениях закона ещё в прошлом году. Однако в последние месяцы проект подвергся критике со стороны некоторых правительств. Также против него выступили фермеры, недовольные дорогостоящими правилами ЕС.

[Имон Райан, министр окружающей среды Ирландии]:«В мире, где уничтожается природа, нет продовольственной безопасности. Компромиссный законопроект как никогда учитывает проблемы нашего фермерского сообщества, которое пошло на агрессивные меры. Это будет добровольный закон. Его не будут навязывать ни одному фермеру или леснику».

Страны ЕС планировали одобрить эту политику в марте. Однако этому помешала Венгрия, неожиданно отказавшись её поддержать.

Короткая ссылка на эту страницу: