Молдова начинает переговоры о вступлении в Евросоюз

Переговоры о вступлении в ЕС Люксембург В Люксембурге официально начались переговоры о вступлении Молдовы в Евросоюз...

Переговоры о вступлении в ЕСЛюксембург

В Люксембурге официально начались переговоры о вступлении Молдовы в Евросоюз. Она подала заявку два года назад. В декабре 2023 Европейский совет принял решение вести переговоры с Кишинёвом. А 21 июня утвердил рамки этих переговоров в соответствии с пересмотренной методологией расширения ЕС.

[Дорин Речан, премьер-министр Молдовы]:

«Я ещё раз однозначно заявляю, что Молдова видит своё будущее в Европейском союзе. И мы не пожалеем усилий для достижения нашей стратегической цели – стать членом ЕС. Мы приветствуем рамки переговоров, предложенные ЕС, и выражаем согласие с их руководящими принципами, содержанием переговоров и переговорными процедурами».

Делегацию от ЕС возглавляет глава МИД Бельгии Аджа Лабиб. Её сопровождает еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархейи. Они от имени Евросоюза приветствуют Молдову.

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[Аджа Лабиб, глава МИД Бельгии]:

«Ваша страна – часть Европы, её истории, наследия и культуры. Мы с нетерпением ожидаем дальнейшего укрепления наших и без того хорошо налаженных связей». [Оливер Вархейи, представитель ЕС]:

«Решимость молдавских властей чётко придерживаться курса реформ стала ключом к этому успеху. Сегодняшняя встреча демонстрирует заслуженное признание этих усилий и прогресса, достигнутого вашей страной».

После этой встречи представители ЕС начнут проверку того, насколько законы Молдовы соответствуют стандартам Евросоюза. Затем ЕС сформулирует условия переговоров по 35 темам, которые коснуться разных вопросов – от налогообложения и торговли до энергетики и охраны природы.

Молдове предстоит преодолевать не только технические и юридические препятствия, но и политические барьеры. Для начала и завершения каждого этапа переговоров стране-кандидату потребуется одобрение всех 27 членов Евросоюза. Это даёт правительствам европейских стран многочисленные возможности для затягивания процесса.

По мнению аналитиков, расширение ЕС за счёт Украины и Молдовы, а также других претендентов, таких как западнобалканские страны и Грузия, потребует радикального пересмотра всех правил Евросоюза.

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