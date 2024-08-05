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Палестинец, вооружённый ножом, убил двух человек в Израиле

Палестинец, вооружённый ножом, убил двух человек в Израиле

В центре Израиля палестинец напал с ножом на гулявших в парке пенсионеров. Два человека убиты и..

Дата загрузки: 2024-08-05

Палестинец, вооружённый ножом, убил двух человек в Израиле
В центре Израиля палестинец напал с ножом на гулявших в парке пенсионеров. Два человека убиты и двое ранены. Как сообщили власти, нападавшего ликвидировали.

[Дин Элсдунн, представитель полиции Израиля]:
«Полиция быстро прибыла на место происшествия, когда террорист нападал на мирных жителей, спокойно гулявших по парку. Террористу удалось добраться до главной дороги, где полицейские открыли по нему огонь».

Нападение произошло в утренний час пик в городе Холон, недалеко от Тель-Авива. Нападавший нанёс ножевые ранения людям возле заправочной станции и парка.

[Ли Росс, сотрудник скорой помощи]:
«Когда мы прибыли на место происшествия, то обнаружили четверых раненых, двое из которых находились в критическом состоянии. Один находился в состоянии средней тяжести, а один был объявлен мёртвым на месте происшествия».

Прибывший на место министр национальной безопасности Израиля призвал граждан страны носить оружие.

[Итамар Бен-Гвир, министр национальной безопасности Израиля]:
«Я должен сказать большое спасибо героям-полицейским, ведь эта катастрофа могла быть намного масштабнее. Но наши полицейские опытны, образованы, и они нейтрализовали террориста. Я хочу сказать гражданам: носите оружие. Вот почему мы вооружили гражданские группы быстрого реагирования и создаём всё больше таких групп. Носите оружие, это спасает жизни».

Тем временем, из Ливана по Израилю выпустили десятки ракет. Израильская система ПРО «Железный купол» активизировалась рано утром в воскресенье.

Запуски произвели из приграничных с Израилем территорий около полуночи. Ракеты были нацелены на населённый пункт Бейт-Гилель на севере страны. Почти все снаряды перехватили.

Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Хезболла», которая получает поддержку от Ирана и ведёт активные ракетные обстрелы Израиля с тех пор, как началась военная операция в секторе Газа.
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