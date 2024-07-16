Кубинский танцор разделяет страсть к балету с пчеловодством

В жизни кубинца Дайрона две страсти – балет и пчёлы. В Национальном балете Кубы он работает..
Дата загрузки: 2024-07-16
У Дайрона не обычные пчёлы, а мелипоны.[Дайрон Эрнесто Дариас, танцор и пчеловод]:
«Эти пчёлы не жалят, и любой может держать их дома – с ними легко обращаться. Это очень покладистые пчёлы. Они дают прекрасный мёд, а обращаться с ним проще, чем с другим мёдом».
Мелипоны обитают в Азии, Африке и Южной Америке. Собирают нектар с растений в лесах. В своих жилищах делают не соты, а что-то вроде горшочков. Там и хранится мёд. Он очень ароматный, и в нём много воды. Поэтому такой мёд довольно жидкий, но от этого не менее полезный, чем мёд жальных пчёл.
Дайрон говорит, что на Кубе сотни пчеловодов разводят мелипонов. В Гаване – человек 10 или 15. Некоторых танцор обучил сам.
[Феликс Чинеа, пчеловод]:
«Это он объясняет мне, как разводить пчёл. Благодаря этому я также присоединился к группе кубинских пчеловодов и создал пчелиную ферму, на которой живут 52 пчелиные семьи».
У мелипонов нет чёткого разделения труда. Одна пчелиная семья за день может выработать два литра мёда.
[Дайрон Эрнесто Дариас, танцор и пчеловод]:
«Когда мы поставили ульи и начали получать мёд, то стали раздавать его соседям и друзьям. Также мы сами начали есть много мёда. А затем его стало так много, что мы не знали, куда его девать».
Дайрон открыл своё дело. Каждый месяц его маленькое предприятие производит 40-50 небольших бутылок мёда.
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