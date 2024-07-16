Кубинский танцор разделяет страсть к балету с пчеловодством

В жизни кубинца Дайрона две страсти – балет и пчёлы. В Национальном балете Кубы он работает..

В жизни кубинца Дайрона две страсти – балет и пчёлы. В Национальном балете Кубы он работает уже 15 лет. А пять лет назад увлёкся ещё и разведением пчёл. Держит их на крыше своего дома в Гаване.

У Дайрона не обычные пчёлы, а мелипоны.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Дайрон Эрнесто Дариас, танцор и пчеловод]:«Эти пчёлы не жалят, и любой может держать их дома – с ними легко обращаться. Это очень покладистые пчёлы. Они дают прекрасный мёд, а обращаться с ним проще, чем с другим мёдом».

Мелипоны обитают в Азии, Африке и Южной Америке. Собирают нектар с растений в лесах. В своих жилищах делают не соты, а что-то вроде горшочков. Там и хранится мёд. Он очень ароматный, и в нём много воды. Поэтому такой мёд довольно жидкий, но от этого не менее полезный, чем мёд жальных пчёл.

Дайрон говорит, что на Кубе сотни пчеловодов разводят мелипонов. В Гаване – человек 10 или 15. Некоторых танцор обучил сам.

[Феликс Чинеа, пчеловод]:

«Это он объясняет мне, как разводить пчёл. Благодаря этому я также присоединился к группе кубинских пчеловодов и создал пчелиную ферму, на которой живут 52 пчелиные семьи».

У мелипонов нет чёткого разделения труда. Одна пчелиная семья за день может выработать два литра мёда.

[Дайрон Эрнесто Дариас, танцор и пчеловод]:

«Когда мы поставили ульи и начали получать мёд, то стали раздавать его соседям и друзьям. Также мы сами начали есть много мёда. А затем его стало так много, что мы не знали, куда его девать».

Дайрон открыл своё дело. Каждый месяц его маленькое предприятие производит 40-50 небольших бутылок мёда.

Короткая ссылка на эту страницу: