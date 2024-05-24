Новые ливни снова принесли наводнения в бразильский штат Риу-Гранди-ду-Сул

Проливные дожди вновь обрушились на некоторые районы самого южного штата Бразилии Риу-Гранди-ду-Сул. Там как раз вели..

Проливные дожди вновь обрушились на некоторые районы самого южного штата Бразилии Риу-Гранди-ду-Сул. Там как раз вели очистку после недавнего аналогичного бедствия. Также затопило ранее нетронутые районы в столице штата – Порту-Алегри.

Рекордное наводнение за последний месяц унесло жизни 163 человек и привело к эвакуации около 600 000 местных жителей. 64 человека по-прежнему считаются пропавшими без вести.

В последние дни осадков было меньше, начали открываться магазины, а люди работали над восстановлением. Но в четверг утром ливни возобновились.

Так, в одном из районов детский центр, который очищали неделю и который открылся в среду, пришлось снова эвакуировать.

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[Гимена Самуэль, жительница Порту-Алегри]:«Слава Богу, мы вытащили детей из школы. А из общественного центра они смогли выйти самостоятельно. Есть много пожилых людей, в том числе мои родители, которые не могут выбраться, поэтому мы пытаемся их спасти».

По данным Национального метеорологического института, за последние сутки в некоторых районах Порту-Алегри выпало больше месячной нормы осадков.

Ранее на этой неделе администрация города попросила жителей вынести мусор на тротуары, чтобы его смогли вывезти. Однако из-за новых дождей мешки засорили водостоки, и наводнение усугубилось.

Мэр Порту-Алегри сказал, что дожди – необычно сильные, и что город такого не ожидал.

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