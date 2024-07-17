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Телеканал NTD

Ливни вызвали хаос в Торонто

Ливни вызвали хаос в Торонто

В некоторых районах Торонто, крупнейшего города Канады, сильный ливень вызвал внезапные наводнения. В итоге более 120..

Дата загрузки: 2024-07-17

Ливни вызвали хаос в Торонто
В некоторых районах Торонто, крупнейшего города Канады, сильный ливень вызвал внезапные наводнения.

В итоге более 120 тысяч жителей мегаполиса остались без света.

На дорогах также возник хаос из-за подтоплений. За дело пришлось браться спасателям.

Этот водитель застрял в машине на скоростной автомагистрали.

[житель Торонто]:
«Я оказался в одной из машин, затопленных дождем. Я ждал около двух часов, пока не приехали пожарные и спасатели. Всё произошло очень быстро. Меня вытащили. Так что я в порядке».

Ливни также вызвали сбои в железнодорожном и авиасообщении Торонто. Так, поезда идут в обход главного вокзала Union Station.

Впрочем, синоптики прогнозируют, что во вторую половину недели в финансовой столице Канады дождей не будет.

Во всём мире сильные ливни становятся всё более распространенными из-за изменения климата. При этом во многих городах инфраструктура не рассчитана на такое большое количество осадков.
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