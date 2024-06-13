Более 50 человек погибли в результате пожара в Кувейте. Пламя охватило здание, где жили рабочие. Инцидент..

Пожар в общежитии в Кувейте: погибло более 50 рабочих

Более 50 человек погибли в результате пожара в Кувейте. Пламя охватило здание, где жили рабочие. Инцидент произошёл в городе Мангаф на юге страны.

Сообщение о пожаре поступило властям в 6 утра по местному времени. Десятки людей удалось спасти.

Что стало причиной возгорания, пока не сообщают. По некоторым данным, пожар начался в комнате охранника.

Власти Кувейта возлагают ответственность на владельца здания и компанию, которая расселяла рабочих. Некоторые чиновники заявили, что их там жило слишком много. Владельца здания уже задержала полиция.

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[Фахад Юсуф ас-Сабах, глава МВД Кувейта]:«Вот к чему приводит жадность владельцев недвижимости. Я позвоню мэру, и мы поговорим со всеми владельцами собственности, любые нарушения будут устранены. Либо владелец недвижимости устранит их сам, либо я прикажу сделать это муниципалитету. Это нужно было сделать уже давно, но, к сожалению, торговцы недвижимостью этим пренебрегали».

По некоторым данным, в здании находилось около 160 рабочих, и большинство погибших и пострадавших – граждане Индии. На место происшествия прибыл индийский посол, и в Индии открыли горячую линию, где родственники рабочих могут узнать об их судьбе.

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