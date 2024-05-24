Смертоносный пожар разгорелся в пятиэтажном жилом доме во вьетнамской столице Ханое. Сообщается о 14 погибших. Ещё..

Пожар в жилом доме в центре Ханоя: 14 погибших

Смертоносный пожар разгорелся в пятиэтажном жилом доме во вьетнамской столице Ханое. Сообщается о 14 погибших. Ещё три человека пострадали.

По словам очевидцев, пожар начался в половине первого ночи.

Во время него прогремело несколько взрывов.

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Пострадавшее здание находится на узкой улице в центральном густонаселённом районе Ханоя. В нём было несколько комнат, которые сдавались в аренду.

На тушение пожара ушло около часа.

Сколько людей было внутри, когда вспыхнуло возгорание, пока неясно. Место происшествия оцепили и обследуют.

Также пока неясно, почему начался пожар. Власти обещают провести расследование.

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