Пожар в жилом доме в центре Ханоя: 14 погибших

Смертоносный пожар разгорелся в пятиэтажном жилом доме во вьетнамской столице Ханое. Сообщается о 14 погибших. Ещё..
Дата загрузки: 2024-05-24
Смертоносный пожар разгорелся в пятиэтажном жилом доме во вьетнамской столице Ханое. Сообщается о 14 погибших. Ещё три человека пострадали.
По словам очевидцев, пожар начался в половине первого ночи.
Во время него прогремело несколько взрывов.
[местная жительница]:
«После третьего взрыва мы открыли двери, и все кричали: “Пожар!” Мы бросились помогать».
Пострадавшее здание находится на узкой улице в центральном густонаселённом районе Ханоя. В нём было несколько комнат, которые сдавались в аренду.
На тушение пожара ушло около часа.
Сколько людей было внутри, когда вспыхнуло возгорание, пока неясно. Место происшествия оцепили и обследуют.
Также пока неясно, почему начался пожар. Власти обещают провести расследование.
Короткая ссылка на эту страницу: