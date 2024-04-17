Спецназ Грузии разгоняет демонстрантов у парламента в Тбилиси. Внутри обсуждают законопроект об «иностранных агентах», который оппозиция..

У парламента Грузии разгоняют демонстрантов, пока внутри обсуждают закон об иноагентах

Спецназ Грузии разгоняет демонстрантов у парламента в Тбилиси. Внутри обсуждают законопроект об «иностранных агентах», который оппозиция называет авторитарным. Она также отмечает, что он помешает Грузии вступить в Европейский Союз.

У парламента собралось более 5000 протестующих. Однако полиция оттеснила людей, а также произвела несколько задержаний.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Георгий Бекурашвили, житель Тбилиси]:«Я надеюсь, что мы покажем силу свободных людей, что мы не сдадимся, и я надеюсь, что это заставит их отменить этот неприемлемый закон».

Законопроект потребует от организаций, получающих более 20% финансирования из-за границы, зарегистрироваться в качестве иноагентов.

Он должен пройти три чтения в парламенте, а затем, вероятно, ему предстоит четвёртое голосование, чтобы преодолеть вето президента Саломе Зурабишвили, которая выступает против него. Её полномочия в стране в основном церемониальные.

Как ожидается, парламент утвердит спорный закон, поскольку большинство в нём – у правящей партии «Грузинская мечта» и её союзников.

Западные страны, включая США, Великобританию и Германию, призвали Грузию не принимать законопроект.

При этом правящая партия говорит, что закон необходим для обеспечения прозрачности и борьбы с «псевдолиберальными ценностями», которые, по её мнению, навязывают иностранные государства.

Короткая ссылка на эту страницу: