Серебряная шахта возродила пустеющий боснийский город

После пяти лет за границей Анто Марчич вернулся в свою деревню недалеко от города Варес в..

После пяти лет за границей Анто Марчич вернулся в свою деревню недалеко от города Варес в Боснии и Герцеговине. Здесь он открыл транспортную фирму, которая прокладывает новую горную дорогу, соединяющую соседние поселения. [Анто Марчич, местный житель]:«В городе все становятся счастливее, сюда приезжает больше людей, и это видно по людям. Инвестируют больше, поэтому я верю, что всё будет двигаться вперёд».

Анто – один из многих, кто в последнее время вернулся в этот район после разработки нового рудника по добыче серебра, свинца и барита. Шахта возродила регион, который был в упадке из-за войны и экономических проблем.

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Балканские города давно страдают от спада рождаемости, политической нестабильности и массовой эмиграции. Но пример Вареса даёт надежду, поскольку регион богат полезными ископаемыми.

Британская компания Adriatic Metals семь лет назад начала здесь разработку рудника. Её инвестиции составили 250 миллионов долларов. В итоге в прошлом месяце она начала добычу. Это первый подобный рудник, открытый в Европе более чем за десятилетие.

Сейчас у реки строятся деревянные коттеджи. Открылись магазины и пекарни, а по выходным рестораны переполнены. Компания Adriatic Metals также проложила новую трассу и отремонтировала железную дорогу.

Безработица в городе сократилась почти вдвое, а детский сад, который два года назад планировали закрыть, теперь не может принять всех желающих.

[Здравко Марошевич, мэр Вареса]:«В Варесе всё уже не так, как было пять или шесть лет назад».

На руднике непосредственно работают около 300 человек. Ожидается, что в год шахта будет экспортировать сырья на 430 миллионов долларов.

Впрочем, рады не все. Активисты-экологи жалуются, что добыча уничтожает биоразнообразие и загрязняет местные реки.

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