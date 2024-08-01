Берлинский дворец полностью отстроили к 35-летней годовщине падения Берлинской стены

Это Берлинский дворец, в котором сейчас находится музей под названием Форум Гумбольдта. Его купол, горельефы с..

Это Берлинский дворец, в котором сейчас находится музей под названием Форум Гумбольдта.

Его купол, горельефы с позолотой и архитектура в целом намекают на то, что это старое здание. Но это не так. Его строительство завершили только в прошлом году.

Это реконструкция старого королевского прусского дворца, который стоял на этом месте до конца Второй мировой войны. Власти Восточной Германии снесли разбомбленный замок в 1950 году.

Долгое время это место оставалось пустым, пока коммунистические власти не возвело здесь новый Дворец Республики. Его строительство завершили в 1976 году.

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При этом среди прочих стройматериалов использовали асбест. Именно по этой причине здание снесли в 2006 году.

Теперь здесь открылась выставка о коммунистическом Дворце Республики. Решение о его сносе до сих пор считают спорным.

[Анке Шнабель, куратор выставки]:«Было много тех, кто протестовал против сноса дворца, и в то же время было много тех, кто выступал за это здание или за реконструкцию Берлинского дворца».

В этом году исполняется 35 лет со дня падения Берлинской стены 9 ноября 1989 года. Страна официально воссоединилась год спустя. Годы разделения всё ещё ощущаются в Берлине. Так, в восточной его части осталось много коммунистических памятников и зданий.

[Анке Шнабель, куратор выставки]:«Прошло 35 лет со времени падения Берлинской стены, и эти годовщины всегда побуждают к размышлениям. Многие молодые люди интересуются прошлым и посещают выставку. Бабушки и дедушки часто приводят сюда своих внуков».

Сам новый Берлинский дворец также вызывает споры, особенно из-за смешения старых и новых архитектурных стилей. Некоторые части фасада выполнены в стиле барокко XIX века, а другие – современные и минималистичные.

Но многие всё же ценят это сочетание.

[Клаудия Леле, туристка из Швейцарии]:«Очень красиво. Приятно видеть новое и старое вместе. Это можно увидеть во многих местах».

Выставка «Унесённые ветром: Дворец Республики» продлится до 16 февраля 2025 года.

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