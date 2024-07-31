Здесь кто-то восхищается, а у кого-то захватывает дух. Со Старого моста в боснийском городе Мостар прыгают..

Прыжки с высоты в 24 м: в Мостаре празднуют 20-летие восстановления Старого моста

Здесь кто-то восхищается, а у кого-то захватывает дух. Со Старого моста в боснийском городе Мостар прыгают хай-дайверы. Высота – 24 метра, а внизу – ледяная вода. Пловцам нужны и мастерство, и закалка. К холодной воде они привыкают с детства.

Местные жители говорят, что традиция прыгать со Старого моста зародилась более четырёх веков назад. А официальные соревнования проводят с конца 60-х прошлого столетия. Хай-дайверы приезжают из разных стран.

[Ведад Дедич, хай-дайвер]:

«Поверьте, это такой всплеск адреналина, и ты в таком шоке, что даже не замечаешь, насколько река холодная. Когда вижу зрителей и друзей, то эмоции просто захлёстывают. Хочу поблагодарить каждого». [Эмел Тиро, хай-дайвер]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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В этом году праздник особенный. Горожане отмечают 20-летие восстановления моста. Его разрушили в 90-х года во время Балканской войны. Отстроили заново в 2004-м. Это стало символом примирения между боснийцами и хорватами.

Старый мост построили в середине XVI века при Османской империи. Он был символом мирного сосуществования многонационального населения города и всей страны. Кстати, название города происходит от слова «мостари», то есть хранители моста.

В этом году в соревнованиях участвовали 38 хай-дайверов из Боснии и других стран.

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