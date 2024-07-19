Сербское озеро Русанда впервые пересохло полностью из-за засухи

Маленькая лужица осталась на месте солёного озера в городке Русанда на севере Сербии. Впервые водоём высох..
Дата загрузки: 2024-07-19
«С тех пор как началась эта сильная жара, озеро высыхало. Раньше вода спадала, но оставалось болото. А теперь и болота нет. Это самая низкая часть города. Долгое время она держалась. Но сейчас тоже пострадала из-за засухи». [местный житель]:
«Вода поддерживает жизнь. Ем немного, но постоянно меняю одежду, потому что она такая мокрая, как будто меня облили водой. Ужас, как жарко».
Жара не спадает в большинстве балканских регионов. Температура воздуха колеблется в районе 39 градусов. А в столице Сербии Белграде во вторник зарегистрировали самую жаркую погоду за всю историю города – 40 градусов по Цельсию.[Владимир Джурджевич, метеоролог]:
«Измерения температуры в Белграде ведут с 1888 года. И 16 июля мы зафиксировали самую высокую температуру за последние 150 лет. Это самый высокий показатель за всю историю».
Во многих городах Сербии уже начались проблемы с водоснабжением. Люди набирают воду из колонок.
При этом температура Адриатического моря в Хорватии на нескольких прибрежных курортах колебалась около рекордной отметки в 29,5 градусов.
А Северная Македония и Албания на этой неделе борются с лесными пожарами. На противостояние стихии направили команды спасателей, а также самолёты и вертолёты.
Короткая ссылка на эту страницу: