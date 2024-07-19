Сербское озеро Русанда впервые пересохло полностью из-за засухи

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Маленькая лужица осталась на месте солёного озера в городке Русанда на севере Сербии. Впервые водоём высох полностью на фоне тепловой волны, которая пришла на Балканы и принесла с собой рекордные температуры. [местный житель]:«С тех пор как началась эта сильная жара, озеро высыхало. Раньше вода спадала, но оставалось болото. А теперь и болота нет. Это самая низкая часть города. Долгое время она держалась. Но сейчас тоже пострадала из-за засухи». [местный житель]:«Вода поддерживает жизнь. Ем немного, но постоянно меняю одежду, потому что она такая мокрая, как будто меня облили водой. Ужас, как жарко».

Жара не спадает в большинстве балканских регионов. Температура воздуха колеблется в районе 39 градусов. А в столице Сербии Белграде во вторник зарегистрировали самую жаркую погоду за всю историю города – 40 градусов по Цельсию.

[Владимир Джурджевич, метеоролог]:«Измерения температуры в Белграде ведут с 1888 года. И 16 июля мы зафиксировали самую высокую температуру за последние 150 лет. Это самый высокий показатель за всю историю».

Во многих городах Сербии уже начались проблемы с водоснабжением. Люди набирают воду из колонок.

При этом температура Адриатического моря в Хорватии на нескольких прибрежных курортах колебалась около рекордной отметки в 29,5 градусов.

А Северная Македония и Албания на этой неделе борются с лесными пожарами. На противостояние стихии направили команды спасателей, а также самолёты и вертолёты.

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