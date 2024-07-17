В Испании возрождают угасающее искусство колокольного звона

Колокольный звон разливается над сонной деревушкой в Каталонии. В старинной церкви идёт обучение звонарей. У Ксавьера..

Колокольный звон разливается над сонной деревушкой в Каталонии. В старинной церкви идёт обучение звонарей. У Ксавьера Пальяса сейчас 18 учеников. Они вместе стараются возродить уходящее в прошлое ремесло.

На протяжении многих столетий колокольный звон был средством коммуникации. Для каждого события предназначалась своя мелодия. Звонарь звал на мессу, оповещал о пожарах, праздниках или смерти, и даже о том, что на рынок привезли свежую рыбу.

В прошлом веке в католических церквях в Испании стали появляться автоматические колокольные системы. Всё больше звонарей оставались не у дел. А колокольные мелодии потеряли тепло человеческой души, которое вкладывали люди, ударяя в колокола.

[Ксавьер Пальяс, преподаватель]:

«Это похоже на то, как машины что-то делают без участия людей. Звонари постепенно умирают, и мы теряем знания, накопленные за много столетий и передававшиеся изустно. Автоматическая система не может воспроизвести богатую палитру звуков колокольного звона прошлых лет. Так происходит упрощение и унификация».

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Работа звонаря сложная: требует и мастерства, и физических сил. Но приносит душевную радость.

[Хоан Карлес Осуна, ученик]:

«Много эмоций и чувств. Это способ выразить эмоции, которые испытывают все люди. Для меня это честь. И это способ служить и людям, и Богу».

Между тем Ксавьер не только обучает искусству звона, но и вдохновляет учеников проводить исследования. Так, каждый студент должен найти звонаря и записать старинные мелодии, которые тот знает, а потом их выучить.

В Каталонии насчитывается 2000 колоколен. Преподаватель мечтает, чтобы в каждой был звонарь. Впрочем, понимает – это желание несбыточное. Однако следующий класс уже набран, а ещё 60 человек ждут своей очереди.

Два года назад искусство живого колокольного звона Испании включили в список культурного наследия ЮНЕСКО.

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