Ценную породу боснийских горных лошадей успешно возрождают

Это редкие боснийские горные лошади. Сейчас ценную породу успешно возрождают в балканской стране. Когда-то этих животных..

Это редкие боснийские горные лошади. Сейчас ценную породу успешно возрождают в балканской стране. Когда-то этих животных насчитывалось 300 000, но после распада Югославии в 90-х годах и войны в Боснии их осталось лишь несколько десятков.

Государственный племенной завод был продан частным владельцам в 2011 году. Но те не смогли поддерживать дорогостоящую программу разведения лошадей. Завод закрылся через восемь лет.

Спасением для породы стало то, что в 2000 году боснийский инструктор по верховой езде Энвер Жига основал конный завод в Високо. Сейчас в Боснии разводят лошадей местной породы на семи фермах. Для шести из них жеребцов предоставил конный завод Жиги.

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Ещё 45 ферм и индивидуальных заводчиков разводят боснийских горных лошадей в других странах, включая Словению, Хорватию, Австрию и Нидерланды.

[Энвер Жига, заводчик лошадей]:

«Для меня важно, что мы получили международное признание как люди, которые стараются сохранить эту местную породу – одну из немногих в мире, которая происходит от диких лошадей Пржевальского и тарпана, обитавших в степях (Центральной Азии)». [Жана Мезбур, глава Международной ассоциации коневодов]:

«Отношение людей к этим лошадям изменилось, что побудило (коневодов) сделать всё, чтобы спасти боснийских горных лошадей. А это очень дорогостоящий и трудоёмкий процесс, к тому же требуются большая любовь и забота».

Раньше боснийских лошадей использовали как вьючных и сельскохозяйственных животных. Теперь же с их помощью обучают верховой езде. Кроме того, это отличные лошади-терапевты.

[Нейра Пинё, инструктор по лечебной верховой езде]:

«Боснийская горная лошадь относится к числу редких пород, которые обладают всеми качествами, необходимыми для хорошей терапевтической лошади. Такие породы очень ценятся в мире. <…> Для лечебной верховой езды нужна уравновешенная, доброжелательная лошадь, которая легко идёт на контакт. И наша боснийская горная лошадь обладает этими качествами».

Сейчас насчитывается 270 чистокровных боснийских горных лошадей. Также такие животные остались в дикой природе, но проследить их родословную невозможно.

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