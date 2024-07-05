В Китае стали всё чаще устраивать дорогостоящие собачьи свадьбы

У золотистых ретриверов Бонда и Бри сегодня необычный день. Владельцы решили их поженить. Здесь всё почти..

[Рай Лин, владелец собаки]:

«У людей бывают свадьбы, почему не может быть у собак? Поэтому мы устроили свадьбу для Бри и Бонда, чтобы собаки почувствовали важность момента».

У золотистых ретриверов Бонда и Бри сегодня необычный день. Владельцы решили их поженить. Здесь всё почти как на настоящей свадьбе: торжественная церемония, гости и серпантин, а потом – застолье. Теперь в Китае такие свадьбы можно увидеть всё чаще.

Владелец собаки и его девушка к свадьбе готовились с февраля, причём основательно. При этом сами жениться пока не собираются. А когда поженятся, намерены завести только одного ребёнка.

[Джиджи Чэнь, девушка владельца собаки]:

«Сначала мы помогли им сделать фотографии, потом подготовили сцену, а затем сами изготовили маленькие красные приглашения. Потом мы развесили свадебные фотографии внутри и снаружи».

Для торжественного обеда заказали даже торт за 800 юаней. Это 110 долларов.

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Владелица кафе для собак в Шанхае говорит, что у неё это не первое такое мероприятие. Сначала удивлялась собачьим свадьбам, теперь привыкла.

[Ян Тао, владелица кафе для собак]:

«Думаю, их будет всё больше. У нас уже забронированы места на несколько месяцев вперёд. В том числе для собачьей свадьбы».

Население Китая быстро стареет, а количество браков сокращается. Рождаемость остаётся низкой. Зато собачьих свадеб становится больше, и вообще домашние животные занимают всё больше места в жизни китайцев.

В прошлом году в городах Китая насчитывалось более 116 миллионов кошек и собак, то есть каждый восьмой житель страны держит питомца. При этом большинство владельцев моложе 40 лет.

Причём люди всё охотнее тратят деньги на своих животных. Так, в 2023-м по сравнению с предыдущим годом расходы на питомцев выросли на 3,2%, достигнув суммы в 280 миллиардов юаней. Это почти 40 миллионов долларов.

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