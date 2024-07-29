Оставив позади два года пандемии и год забастовок в Голливуде, фестиваль Comic-Con вернулся в Сан-Диего в..

Comic-Con в Сан-Диего вернулся после пандемии и забастовки в Голливуде

[Паола Герреро, гостья фестиваля]:

«Я очень счастлива, потому что Hall H снова открыт, выставки вернулись. Так что в этом году всё здорово. Надеюсь увидеть какую-нибудь знаменитость».

Оставив позади два года пандемии и год забастовок в Голливуде, фестиваль Comic-Con вернулся в Сан-Диего в своей прежней форме. Гостям снова доступен зал, где собираются звёзды шоу-бизнеса и кинематографисты, чтобы обсудить текущие или будущие проекты.

Comic-Con – это многожанровый фестиваль индустрии развлечений и комиксов. Всё начиналось в 70-м году, как небольшое мероприятие. Теперь оно разрослось до огромных масштабов и длится четыре дня. Здесь представляют фильмы, телесериалы, аниме, видеоигры и многое другое.

[Синди Гамильтон, гостья фестиваля]:

«Залы переполнены, и люди взволнованы. Видно, что все стараются изо всех сил. Мы все так или иначе связаны. Это воодушевляет».

Подобные фестивали проходят в разных городах по всему миру, но мероприятие в Сан-Диего – самое масштабное. Каждый год его посещает около 130 000 человек.

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[Дерек Шеклтон, гость фестиваля]:

«Этим Сан-Диего отличается от многих фестивалей. Город охвачен всем этим, он полностью преображается. Мы ездим на множество фестивалей во многие города, и все они замечательные. Но ни один город не откликается на фестиваль так, как Сан-Диего. И это только один из многих плюсов. На самом деле, это неделя веселья и радости».

Comic-Con – это ещё и возможность для косплееров показать свои костюмы. Многие создают их сами, иногда тратя на подготовку по несколько месяцев.

[Тори Свенсон, гостья фестиваля]:

«На самом деле, я постаралась ускориться. Это заняло у меня всего месяц – примерно 90 часов работы. Мне пришлось много шлифовать и красить».

Во время фестиваля можно купить коллекционные игрушки и компьютерные игры, а также другие тематические товары. Кроме того, для гостей предусмотрены подарки.

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