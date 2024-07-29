Костариканец Вильян Рио собирает моллюсков в воде среди мангровых зарослей в провинции Гуанакасте. Каждый день находит..

В Коста-Рике возрождают мангровые леса, чтобы привлечь туристов и помочь рыбакам

Костариканец Вильян Рио собирает моллюсков в воде среди мангровых зарослей в провинции Гуанакасте. Каждый день находит примерно 150. Раньше о таком улове и не мечтал. Моллюсков стало больше, когда местный заповедник начал восстанавливать мангровые леса. [Вильян Рио, сборщик моллюсков]:«Чем больше (мангровых деревьев), тем больше моллюсков».

Мангровый лес – уникальная экосистема. Но с давних времён люди вырубали деревья ради древесины, топлива и сырья для красителей. Также мангровые заросли расчищали под фермы для выращивания креветок. Теперь же во многих странах возрождают мангровые леса. В Коста-Рике планируют высадить деревья на территории в 137 гектаров.

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[Норма Рейес, сотрудница заповедника]:«Проект направлен на восстановление территорий, пострадавших от соляного промысла и креветочных ферм. Эти участки закрыли, и там начался процесс восстановления, включая снос перегородок. Это обеспечило доступ приливным водам. Таким образом деревья стали быстрее разрастаться».

Сотрудники заповедника нанимают для работы местных жителей. Попутно разъясняют им, как важны мангровые заросли. Люди стали понимать, что посадка деревьев не повредит сборщикам моллюсков и рыбакам. В манграх размножается много видов промысловой рыбы.

[Фредди Гомес, глава Ассоциации рыбаков Сан-Буэнавентуры]:«Если восстановить мангры, это принесёт пользу местным жителям и всей планете. Мы о многом не знали, но специалисты провели с нами несколько бесед, и мы поняли, сколько пользы принесёт миру возрождение мангровых лесов».

Мангровый лес останавливает эрозию почвы, защищая берега от воздействия океана. Кроме того, он поглощает из атмосферы много углерода.

[Данило Торрес, инженер лесного хозяйства]:«Корни мангровых деревьев поглощают энергию волн – это бонус такой экосистемы. Ещё одна важная деталь – хранение «голубого углерода». Это углерод, который накапливается в прибрежных морских системах. В их числе – мангровые леса, болота и заросли морских водорослей».

В мангровых зарослях обитает много мелких животных, насекомых и амфибий. Кроме того, там гнездятся разные виды птиц. Восстановление этих вечнозелёных лиственных лесов также способствует развитию экотуризма.

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