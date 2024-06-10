Алжир пытается привлечь больше туристов, восстанавливая достопримечательности
Алжир пытается привлечь больше туристов. Сейчас власти страны начали амбициозный проект по восстановлению исторических объектов. В..
Дата загрузки: 2024-06-11
Алжир пытается привлечь больше туристов. Сейчас власти страны начали амбициозный проект по восстановлению исторических объектов. В общей сложности в список войдёт 249 достопримечательностей. [Салиха Насербай, глава Национального управления туризма]:
«Алжир стремится привлечь 12 миллионов туристов к 2030 году. Для достижения этой цели мы как сектор туризма и традиционной промышленности стремимся поощрять инвестиции, предоставлять инвесторам возможности, строить туристические и гостиничные объекты, а также восстанавливать и модернизировать отели».
«Качество приёма и доброжелательность людей, принимающих нас в отелях и ресторанах, свидетельствуют о желании что-то сделать, но пока этого недостаточно». [Патрик Лебо, турист из Франции]:
«Очевидно, что туристический потенциал здесь большой, но ещё предстоит проделать большую работу, чтобы нас привлечь. Есть искреннее желание приветствовать нас, и приём всегда очень тёплый». [Гарсия, туристка из Франции]:
«Алжир обладает исключительным потенциалом, который нужно развивать и демонстрировать. Он великолепен, особенно прекрасен город Оран, наполненный искусством».
Алжир также пытается привлечь инвесторов. Пока ведётся восстановление 70 туристических объектов. В ближайшее время разработают планы по реконструкции ещё 50 мест.
«Алжир стремится привлечь 12 миллионов туристов к 2030 году. Для достижения этой цели мы как сектор туризма и традиционной промышленности стремимся поощрять инвестиции, предоставлять инвесторам возможности, строить туристические и гостиничные объекты, а также восстанавливать и модернизировать отели».
Однако несмотря на все усилия, инфраструктура остаётся главной проблемой для туристов.[Патрик Смит, турист из Франции]:
«Качество приёма и доброжелательность людей, принимающих нас в отелях и ресторанах, свидетельствуют о желании что-то сделать, но пока этого недостаточно». [Патрик Лебо, турист из Франции]:
«Очевидно, что туристический потенциал здесь большой, но ещё предстоит проделать большую работу, чтобы нас привлечь. Есть искреннее желание приветствовать нас, и приём всегда очень тёплый». [Гарсия, туристка из Франции]:
«Алжир обладает исключительным потенциалом, который нужно развивать и демонстрировать. Он великолепен, особенно прекрасен город Оран, наполненный искусством».
Алжир также пытается привлечь инвесторов. Пока ведётся восстановление 70 туристических объектов. В ближайшее время разработают планы по реконструкции ещё 50 мест.
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