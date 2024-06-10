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Алжир пытается привлечь больше туристов, восстанавливая достопримечательности

Алжир пытается привлечь больше туристов, восстанавливая достопримечательности

Алжир пытается привлечь больше туристов. Сейчас власти страны начали амбициозный проект по восстановлению исторических объектов. В..

Дата загрузки: 2024-06-11

Алжир пытается привлечь больше туристов, восстанавливая достопримечательности
Алжир пытается привлечь больше туристов. Сейчас власти страны начали амбициозный проект по восстановлению исторических объектов. В общей сложности в список войдёт 249 достопримечательностей.

[Салиха Насербай, глава Национального управления туризма]:
«Алжир стремится привлечь 12 миллионов туристов к 2030 году. Для достижения этой цели мы как сектор туризма и традиционной промышленности стремимся поощрять инвестиции, предоставлять инвесторам возможности, строить туристические и гостиничные объекты, а также восстанавливать и модернизировать отели».

Однако несмотря на все усилия, инфраструктура остаётся главной проблемой для туристов.

[Патрик Смит, турист из Франции]:
«Качество приёма и доброжелательность людей, принимающих нас в отелях и ресторанах, свидетельствуют о желании что-то сделать, но пока этого недостаточно».

[Патрик Лебо, турист из Франции]:
«Очевидно, что туристический потенциал здесь большой, но ещё предстоит проделать большую работу, чтобы нас привлечь. Есть искреннее желание приветствовать нас, и приём всегда очень тёплый».

[Гарсия, туристка из Франции]:
«Алжир обладает исключительным потенциалом, который нужно развивать и демонстрировать. Он великолепен, особенно прекрасен город Оран, наполненный искусством».

Алжир также пытается привлечь инвесторов. Пока ведётся восстановление 70 туристических объектов. В ближайшее время разработают планы по реконструкции ещё 50 мест.
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