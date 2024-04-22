В Санкт-Петербурге набирают волонтёров, чтобы спасти жаб

Необычное поле для волонтёрства развернулось в заповеднике на окраине Санкт-Петербурга. Здесь все желающие могут помочь перейти..

Необычное поле для волонтёрства развернулось в заповеднике на окраине Санкт-Петербурга. Здесь все желающие могут помочь перейти дорогу… жабам.

Дело в том, что сейчас сезон их миграции – серым жабам жизненно важно добраться до воды. Но вот незадача – путь им преграждает дорога.

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[Нино Нацваладзе, зоолог]:«В лесах этой части заказника обитает много жаб. Здесь же они зимуют. Для размножения они идут в Сестрорецкий разлив, но на пути от места зимовок расположена дорога. Она не очень оживлённая, но, тем не менее, транспорт по ней ходит».

Тысячи серых жаб зимуют в этих болотистых сосновых лесах. Весной они просыпаются и преодолевают несколько километров, чтобы добраться до нерестилища. При этом двигаются ещё медленно.

[Нино Нацваладзе, зоолог]:«Когда-то мы обходились своими силами. Иногда помогают местные жители по своей инициативе. А вот в этом году информацию распространили очень широко. На призыв к помощи в миграции жаб откликнулось буквально за несколько часов огромное количество волонтёров. Зарегистрировалось за четыре часа 600 человек».

Волонтёры в неоновых жилетах патрулируют окрестности дороги. Подбирают жаб, сажают в вёдра и несут ближе к воде.

Добровольцев научили правильно обращаться с земноводными и попросили заполнять дневник наблюдений.

[Артём Семёнов, волонтёр]:«Я прочитал новость в одном из городских изданий, что ищут волонтёров. Мне в принципе близка волонтёрская деятельность, ещё и жабам помогать. Это то, чем хочется заниматься в выходные». [Юлия Сергеева, волонтёр]:«Я очень рада, что мне выпала такая честь – помогать этим замечательным животным. Этой части нашей природы, этой части нашей жизни. Я хотела бы участвовать ещё. И на будущий год и дальше, чтобы они жили и размножались».

Серая жаба живёт от 10 до 15 лет. Обычно они размножаются в одном и том же водоёме в течение всей жизни.

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