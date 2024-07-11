Бразильские биологи спасают от вымирания кайманов в Рио-де-Жанейро

Поймать широкомордого каймана – непростая задача. Но бразильские биологи уже набрались опыта. Они выходят на охоту..

Поймать широкомордого каймана – непростая задача. Но бразильские биологи уже набрались опыта. Они выходят на охоту ночью, разыскивая рептилий в лагунах в пригороде Рио-де-Жанейро.

Этому кайману уйти, конечно, не удалось. После поимки его доставляют на берег. Здесь рептилию можно спокойно измерить и взять образцы для анализа.

[Рикарду Фрейтас, биолог]:

«Мы берём биологические образцы мышц и остеодермы для анализа в лаборатории. Это позволит узнать о здоровье рептилии и о том, насколько сильно она страдает от загрязнения окружающей среды и от отходов, которые город сбрасывает в лагуны».

После всех процедур пленника выпускают на волю.

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Широкомордый кайман – один из трёх видов кайманов. Он обитает в лагунах, реках с тихим течением и в заболоченных местах вдоль атлантического побережья. Эти рептилии встречаются на юго-востоке Бразилии, в Боливии, Уругвае, Парагвае и Аргентине.

Широкомордые кайманы занесены в Красную книгу. Хотя численность этих хищников может достигать полумиллиона особей, их положение не очень благополучное. Кайманам угрожают вырубка лесов, расширение сельскохозяйственных угодий, разрастание городов и загрязнение природы.

[Рикарду Фрейтас, биолог]:

«Этот вид находится под угрозой исчезновения в нашем штате, особенно в нашем муниципалитете. Более 80% популяции широкомордых кайманов – самцы. Поэтому из года в год мы видим, как мало рептилий появляется на свет. Это говорит о том, что популяция может быстро сократиться, если произойдёт что-нибудь критическое».

Широкомордые кайманы вырастают до двух метров в длину. Часто селятся рядом с жильём человека. Но на людей и крупных животных не нападают. Эти рептилии намного спокойнее и слабее настоящих крокодилов и других аллигаторовых такого же размера.

Кайманы в основном питаются улитками, рыбой и птицами. Могут нападать на капибар и собак. Главные враги кайманов – крокодилы. Потом идут ягуары, гигантские выдры и анаконды.

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