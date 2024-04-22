В Бухаресте авиапассажиров удивили цирковым представлением

Сюрприз ждал пассажиров в международном аэропорту в пригороде Бухареста. Терминал прибытия неожиданно превратился в цирковую арену. Перед удивлёнными зрителями выступили танцовщицы, акробаты и силачи.

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«Я приехала специально на это цирковое представление, и нам не терпится его увидеть».

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«Красивое зрелище и очень приятные исполнители. Думаю, замечательно увидеть что-то подобное в аэропорту».

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[зрительница]:

«Я приехала из Нью-Йорка и хочу показать своим детям, какой приятный сюрприз устроили в аэропорту. В Румынии стоит побывать».