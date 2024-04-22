В Бухаресте авиапассажиров удивили цирковым представлением

Сюрприз ждал пассажиров в международном аэропорту в пригороде Бухареста. Терминал прибытия неожиданно превратился в цирковую арену...
Дата загрузки: 2024-04-23
Сюрприз ждал пассажиров в международном аэропорту в пригороде Бухареста. Терминал прибытия неожиданно превратился в цирковую арену. Перед удивлёнными зрителями выступили танцовщицы, акробаты и силачи.
[зрительница]:
«Я приехала специально на это цирковое представление, и нам не терпится его увидеть».
[зрительница]:
«Красивое зрелище и очень приятные исполнители. Думаю, замечательно увидеть что-то подобное в аэропорту».
[зрительница]:
«Я приехала из Нью-Йорка и хочу показать своим детям, какой приятный сюрприз устроили в аэропорту. В Румынии стоит побывать».
Представление подготовил Бухарестский цирк. В аэропорту выступили более 80 артистов. Такое мероприятие в Румынии прошло впервые. Его посвятили Международному дню цирка. Праздник отмечают в третью субботу апреля. Первый раз он прошёл в 2010 году.
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