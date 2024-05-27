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Родственники ждут известий: страшный пожар в парке развлечений в Индии

Родственники ждут известий: страшный пожар в парке развлечений в Индии

В штате Гуджарат на западе Индии продолжают искать пропавших без вести в результате пожара в игровом..

Дата загрузки: 2024-05-27

Родственники ждут известий: страшный пожар в парке развлечений в Индии

В штате Гуджарат на западе Индии продолжают искать пропавших без вести в результате пожара в игровом зале парка развлечений.

Подтверждена гибель 27 человек. По словам властей, в основном, это дети и подростки.

Трагедия разыгралась в городе Раджкот. Тела многих погибших обуглились до неузнаваемости. 12 человек отправили в больницы.

[Сангита, тётя пропавшего без вести]:

«Мой племянник пропал без вести вчера. Никаких новостей нет. Он работал там, где был взрыв. Он из Горакхпура. Нас попросили приехать в больницу, мы только что приехали. Его зовут Мону и ему 17 лет».

Пожар вспыхнул внезапно во второй половине дня в субботу. Причиной предположительно стало короткое замыкание.

Гуджарат – родной штат премьер-министра Индии Нарендры Моди. Власти обещают наказать виновных в пожаре. Как сообщают местные СМИ, полиция задержала четверых человек.
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