Родственники ждут известий: страшный пожар в парке развлечений в Индии

В штате Гуджарат на западе Индии продолжают искать пропавших без вести в результате пожара в игровом..
Дата загрузки: 2024-05-27
В штате Гуджарат на западе Индии продолжают искать пропавших без вести в результате пожара в игровом зале парка развлечений.
Подтверждена гибель 27 человек. По словам властей, в основном, это дети и подростки.
Трагедия разыгралась в городе Раджкот. Тела многих погибших обуглились до неузнаваемости. 12 человек отправили в больницы.
[Сангита, тётя пропавшего без вести]:
«Мой племянник пропал без вести вчера. Никаких новостей нет. Он работал там, где был взрыв. Он из Горакхпура. Нас попросили приехать в больницу, мы только что приехали. Его зовут Мону и ему 17 лет».
Пожар вспыхнул внезапно во второй половине дня в субботу. Причиной предположительно стало короткое замыкание.
Гуджарат – родной штат премьер-министра Индии Нарендры Моди. Власти обещают наказать виновных в пожаре. Как сообщают местные СМИ, полиция задержала четверых человек.
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