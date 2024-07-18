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Дроны помогают учёным в Венгрии наблюдать за редкими лошадьми Пржевальского

Дроны помогают учёным в Венгрии наблюдать за редкими лошадьми Пржевальского

На просторах национального парка Хортобадь в Венгрии пасётся стадо редких лошадей Пржевальского. В прошлом веке они..

Дата загрузки: 2024-07-18

Дроны помогают учёным в Венгрии наблюдать за редкими лошадьми Пржевальского
На просторах национального парка Хортобадь в Венгрии пасётся стадо редких лошадей Пржевальского. В прошлом веке они исчезли в дикой природе. Специалистам пришлось обратиться к программе разведения. Теперь в мире насчитывается примерно 2000 лошадей Пржевальского. Около 300 живут в этом заповеднике.

Венгерские учёные наблюдают за животными уже 20 лет. Сейчас им помогают дроны. Это облегчает исследования, и это дешевле, чем снабдить всех лошадей GPS-трекерами.

Учёные используют два дрона. Один поднимается высоко, чтобы заснять всё стадо. Это поможет проанализировать его передвижения. Второй летает низко. Так можно идентифицировать каждую лошадь.

[Петер Чобан, сотрудник национального парка Хортобадь]:
«Нам необходимо наблюдать за лошадьми, чтобы поддерживать здоровье популяции, а также управлять численностью животных, чтобы не допустить чрезмерного выпаса скота, но при этом иметь достаточное количество животных для сохранения богатого генетического разнообразия внутри популяции».

Исследователи также изучают социальную структуру стада.

[Мате Надь, сотрудник Будапештского университета]:
«У лошадей есть иерархия. Животные держатся в одном стаде. В этом стаде есть косяки (семейные группы). Лошадей внутри косяка связывают семейные узы. Также есть отдельные особи».

[Каталин Озогань, сотрудница Дебреценского университета]:
«Мы уже знали, что лошади Пржевальского живут семейными группами, и эти группы синхронизируют своё поведение. Но мы не знали, что их общество настолько сложное».

Поначалу семейные группы лошадей держались на большом расстоянии друг от друга. Однако в последние годы они живут одним большим стадом. При этом кобылы больше общаются с лошадьми из своей семейной группы. А косяки братьев-жеребцов тоже держатся ближе друг к другу. Обычно такие проявления наблюдаются среди обезьян. Для других видов животных это редкость.

Лошади Пржевальского по-прежнему занесены в Красную книгу. Все современные особи происходят от одиннадцати диких лошадей, отловленных в прошлом веке на северо-западе Китая, и одной домашней лошади. Ограниченный генофонд приносит сложности в разведении.

Раньше лошади Пржевальского встречались в лесостепях, степях и полупустынях Европы, Казахстана и Сибири. Возможно, однажды они вернутся в свои прежние мета обитания.
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