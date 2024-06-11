В Черногории подсчитали редких кудрявых пеликанов

У этой небольшой команды учёных и защитников природы сложная задача. Им предстоит найти и подсчитать всех..

У этой небольшой команды учёных и защитников природы сложная задача. Им предстоит найти и подсчитать всех кудрявых пеликанов на Скадарском озере в Черногории. Это редкие птицы. Такая перепись проходит здесь ежегодно. Причём её проводят и в других близлежащих странах.

[Боян Зейкович, руководитель программы по охране птиц]:

«Цель переписи – за один день подсчитать всех пеликанов на территории, простирающейся от Черногории до Греции и Болгарии. Именно в этом регионе они сейчас гнездятся. Очень важно каждый год узнавать их численность».

Кудрявые пеликаны мигрируют на большие расстояния по Европе и Азии, но откладывать яйца возвращаются в основном в одни и те же места. Сезон гнездования длится примерно полгода. Исследователи находят гнёзда и с яйцами, и со взрослыми птенцами.

[Боян Зейкович, руководитель программы по охране птиц]:

«Мы нашли несколько гнёзд с яйцами. Представьте себе, некоторые птицы откладывали яйца в декабре, а некоторые откладывают их сейчас».

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Скадарское озеро также известно как Шкодер. Оно находится на территориях Албании и Черногории. На черногорской стороне создан национальный парк. Здесь кудрявых пеликанов охраняют последние 15 лет, и редких пернатых становится больше.

[Ана Ускокович, сотрудница национального парка Скадарское озеро]:

«В каждом национальном парке есть рейнджеры. Они, в первую очередь, обеспечивают физическую защиту. Их задача – охранять парки, постоянно работать в полевых условиях и патрулировать территории, которые в определённое время года закрыты для туристов и рыбаков».

Специалисты стараются создать наиболее благоприятную среду в национальном парке. Они строят на озере искусственные островки с растительностью. Это дополнительные места для гнездования редких пернатых.

Сейчас популяция кудрявых пеликанов оценивается в 20 000 птиц. Результаты новой переписи будут известны позже.

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