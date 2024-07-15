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Фестиваль песчаных скульптур в Санкт-Петербурге посвятили Пушкину и Невскому

Фестиваль песчаных скульптур в Санкт-Петербурге посвятили Пушкину и Невскому

Эти потрясающие скульптуры из песка поражают своими размерами и уровнем детализации. На 20-м фестивале песчаных скульптур..

Дата загрузки: 2024-07-16

Фестиваль песчаных скульптур в Санкт-Петербурге посвятили Пушкину и Невскому
Эти потрясающие скульптуры из песка поражают своими размерами и уровнем детализации.

На 20-м фестивале песчаных скульптур в Санкт-Петербурге планку поставили очень высоко. Среди участников есть рекордсмены Книги Гиннесса и чемпионы мира.

[Алёна Петрова, директор фестиваля]:
«Реально собраны самые сильнейшие скульпторы в России. И я думаю, что жюри придётся очень сложно выбирать первое, второе и третье место. Не знаю, как они будут с этим справляться, потому что работы очень сильные, очень красивые, очень творческие».

Тема этого года – «Солнце земли русской» – посвящена поэту XIX века Александру Пушкину, а также полководцу XIII века Александру Невскому.

Пляж, где обычно проходит мероприятие, в этом году закрыли на реставрационные работы, поэтому организаторы перенесли фестиваль и много песка в Петропавловскую крепость.

[Алёна Петрова, директор фестиваля]:
«Здесь более 700 тонн песка завезли мы. То есть пляж мы создали».

На создание работ у художников ушло семь дней.

Первый шаг – возведение деревянной опалубки. Затем скульпторы приступают непосредственно к лепке.

[Сергей Заплатин, скульптор из Екатеринбурга]:
«Карьерный песок привозится, забивается опалубка. Это несколько уровней: деревянные каркасы. Они собираются. Сначала трамбуется первый уровень, потом следующий, следующий… Получается такая пирамида. И, соответственно, сама работа происходит сверху вниз».

После того, как творения готовы, мастера обрабатывают их раствором клея ПВА на водной основе, чтобы предотвратить их разрушение. В этом году пытался помешать дождь.

[Вадим Бондарец, скульптор из Беларуси]:
«Было непросто совладать с погодой, потому что мы, конечно же, закрепляем, чтобы дождь как-то не навредил. Но обычно мы это делаем в конце. А когда дождь каждый день, и нужно закончить одну часть, её закрепить, или может быть решать не закрепить и рискнуть, чтобы её на следующий день смыло…».

Здесь есть персонажи сказок Пушкина, а также современные российские деятели, в том числе бюст Юрия Гагарина – первого человека, побывавшего в космосе. Также есть скульптура храма XIV века, которую создал гость из Индии.

В этом году в мероприятии приняло участие более 20 скульпторов. Все их творения должны простоять два месяца. Их разрушат только 12 сентября.
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