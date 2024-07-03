«Уберите их»: южнокорейский остров переживает нашествие оленей

Южнокорейский остров Анма с его живописными зелёными холмами и скалистым берегом умиротворённый лишь на первый взгляд...

Южнокорейский остров Анма с его живописными зелёными холмами и скалистым берегом умиротворённый лишь на первый взгляд.

С наступлением темноты его наводняют стада оленей, которые уничтожают посевы и повреждают деревья.

Жители острова говорят, что больше терпеть не могут. На каждого жителя Анмы приходится по семь оленей. Теперь они призывают уничтожить этих животных.

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[Чан Чжин Ён, местный житель]:

«Мне жаль, что я это говорю, но сегодня нам нужно от них избавиться. Это наша цель, даже если это означает, что нам придётся их убить».

Законы Южной Кореи запрещают подобное истребление. Однако люди направили правительству петицию, где призывают признать оленей «вредителями». Если это сделают, то стада смогут отстреливать, а также применять другие меры.

Впервые оленей завезли на остров примерно в 1985 году. Тогда несколько фермеров решили разводить этих копытных, поскольку их рога ценятся в традиционной медицине. Однако в итоге они отказались от своих планов, а животных просто выпустили.

После этого олени начали бесконтрольно размножаться.

[Хан Чжон Ре, местная жительница]:«Я этого не вынесу. Я была бы счастлива, если бы кто-нибудь смог их поймать и забрать».

Сетки, которые ставят фермеры, не представляют для оленей препятствия. Они легко перепрыгивают через них или их прорывают, а затем съедают весь урожай.

Кроме того, их сложно поймать с помощью анестезии, поскольку они приобрели иммунитет. Если даже в них выстрелить, им удаётся убежать. Люди говорят, что единственный выход – начать целенаправленно истреблять стада.

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