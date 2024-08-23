Семь человек погибли, ещё 12 пострадали в результате пожара в южнокорейском отеле. Трагедия разыгралась в городе..

Пожар в отеле в Южной Корее: семеро погибших

Семь человек погибли, ещё 12 пострадали в результате пожара в южнокорейском отеле.

Трагедия разыгралась в городе Пучхон к западу от Сеула.

Как сообщают, пожар начался на восьмом этаже девятиэтажного здания отеля около восьми часов вечера по местному времени.

Потушить пламя удалось только через два часа. В борьбе с огнём задействовали около 150 пожарных и 46 пожарных машин.

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На место прибыл глава МВД страны.

[Ли Сан Мин, министр внутренних дел и безопасности Южной Кореи]:

«Правительство будет тесно сотрудничать с местными властями, чтобы сделать всё возможное для устранения последствий пожара. Кроме того, мы приложим все усилия, чтобы точно определить его причину и предотвратить повторение подобных трагических инцидентов».

Погибшие – в основном, постояльцы отеля. В том числе это пара, которая в попытках спастись от огня выпрыгнула из окна на надувной матрас.

Из двенадцати госпитализированных трое находятся в критическом состоянии.

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