Mitsubishi создала тепловые насосы для носорогов Честерского зоопарка

Честерский зоопарк на севере Англии сотрудничает с Mitsubishi Electric для внедрения более устойчивого отопления на своей..

Честерский зоопарк на севере Англии сотрудничает с Mitsubishi Electric для внедрения более устойчивого отопления на своей территории площадью в 51 гектар. Здесь особое внимание уделяют улучшению среды обитания находящихся под угрозой исчезновения восточных чёрных носорогов.

О партнёрстве объявили 21 мая. В рамках него попытаются удовлетворить особые потребности носорогов в тепле.

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[Дженнифер Келли, представительница зоопарка]:«В наших зданиях есть уникальные питомцы с очень специфическими потребностями в условиях окружающей среды. В каждом павильоне здесь необходимо создавать разные условия, чтобы обеспечить наивысшие стандарты для животных».

Восточные чёрные носороги первыми получают выгоду от новой технологии. На их территории предусмотрены большие открытые двери для свободного передвижения. Но такая конструкция может привести к значительным потерям тепла.

Технология тепловых насосов Mitsubishi Electric призвана решить проблему, обеспечивая температуру в пределах от 18 до 24 градусов. Она помогает носорогам сводить к минимуму потери энергии.

Зоопарк надеется, что воздушные тепловые насосы смогут использовать в жилых домах и других помещениях.

[Дженнифер Келли, представительница зоопарка]:«В 2031 году нашему зоопарку исполнится 100 лет, поэтому на территории есть старинные здания, которые нам нужно модернизировать. До сих пор тепловые насосы всегда пригождались».

Честерский зоопарк открылся в 1931 году. Здесь содержат более 37 000 животных 500 видов. Он также известен во всём мире своими усилиями по сохранению вымирающих видов.

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