Летающий автомобиль Xpeng протестировали в китайской провинции Хэбэй

Это новейший экспериментальный беспилотный автомобиль китайского производства. Испытательный полёт проводит AeroHT – дочерняя компания производителя электромобилей Xpeng.

Двухместный «умный» электромобиль Voyager X2 совершил вертикальный взлёт и посадку в городе Ланфан в провинции Хэбэй в присутствии многочисленных зрителей.

Испытательный полёт длился чуть более двух минут. Пассажиров внутри не было.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Ли Чэнцзэн, бортинженер]:

«Этот автомобиль с его нынешними возможностями может летать в течение 25 минут с максимальной скоростью 130 километров в час».

Автомобиль весит 680 килограммов с полезной нагрузкой в 160 килограммов. Он предназначен для коротких полётов по городу и имеет экологический сертификат. При этом компания утверждает, что модель во время полёта не выделяет углекислый газ.

Особенность летающего автомобиля – в простоте его использования. Разработчики говорят, что вождению можно научиться за час.

[Ли Чэнцзэн, бортинженер]:«Наш продукт может работать как автономно, так и под управлением пилота. Он очень прост в эксплуатации. Даже новичок примерно через час обучения должен освоить основные элементы управления».

Когда подобные автомобили станут доступны для широкой публики, в компании не уточняют. Отмечают лишь, что они могут стать будущем транспортной индустрии Китая.

Короткая ссылка на эту страницу: