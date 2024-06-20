Летающий автомобиль Xpeng протестировали в китайской провинции Хэбэй

Это новейший экспериментальный беспилотный автомобиль китайского производства. Испытательный полёт проводит AeroHT – дочерняя компания производителя электромобилей..
Дата загрузки: 2024-06-20
Двухместный «умный» электромобиль Voyager X2 совершил вертикальный взлёт и посадку в городе Ланфан в провинции Хэбэй в присутствии многочисленных зрителей.
Испытательный полёт длился чуть более двух минут. Пассажиров внутри не было.[Ли Чэнцзэн, бортинженер]:
«Этот автомобиль с его нынешними возможностями может летать в течение 25 минут с максимальной скоростью 130 километров в час».
Автомобиль весит 680 килограммов с полезной нагрузкой в 160 килограммов. Он предназначен для коротких полётов по городу и имеет экологический сертификат. При этом компания утверждает, что модель во время полёта не выделяет углекислый газ.
Особенность летающего автомобиля – в простоте его использования. Разработчики говорят, что вождению можно научиться за час.[Ли Чэнцзэн, бортинженер]:
«Наш продукт может работать как автономно, так и под управлением пилота. Он очень прост в эксплуатации. Даже новичок примерно через час обучения должен освоить основные элементы управления».
Когда подобные автомобили станут доступны для широкой публики, в компании не уточняют. Отмечают лишь, что они могут стать будущем транспортной индустрии Китая.
Короткая ссылка на эту страницу: