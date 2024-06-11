В Малави пропал самолёт с вице-президентом страны

В Малави пропал самолёт, на борту которого находились вице-президент страны Саулос Чилима и ещё девять человек...

[Лазарус Чаквера, президент Малави]:

«По прибытии в Мзузу пилот не смог посадить самолёт из-за недостаточной видимости, вызванной плохой погодой. Авиадиспетчеры рекомендовали воздушному судну вернуться в Лилонгве, но вскоре связь с самолётом прервалась».

В Малави пропал самолёт, на борту которого находились вице-президент страны Саулос Чилима и ещё девять человек. Они направлялись на похороны бывшего министра юстиции. Военный самолёт утром вылетел из Лилонгве и через 45 минут должен был приземлиться в Мзузу.

Президент Малави отменил полёт на Багамы и отдал приказ начать поисково-спасательную операцию. Задействованы военные и полицейские. Глава страны также заявил, что поиски будут продолжаться до тех пор, пока самолёт не будет найден.

Саулос Чилима считался потенциальным кандидатом в президенты. Выборы должны пройти в следующем году. Он уже выдвигал свою кандидатуру пять лет назад и занял третье место.

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До прихода в политику Чилима работал на руководящих постах в филиалах крупных компаний, таких как Unilever и Coca-Cola. В должности вице-президента он также выполнял обязанностями министра по оказанию помощи в случае стихийных бедствий.

В 2022 году Чилиму арестовали в связи с подозрением в коррупции. Его обвиняли в том, что он брал взятки, а в обмен помогал компаниям получать госконтракты. Чилима всё отрицал. В мае этого года суд Малави снял обвинения с вице-президента, не объяснив причины.

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