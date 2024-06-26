Древнеримскую прачечную с мозаичным полом обнаружили в нескольких шагах от Ватикана, в самом центре Рима. Находку..

Руины древнеримской прачечной обнаружили во время строительных работ рядом с Ватиканом

Древнеримскую прачечную с мозаичным полом обнаружили в нескольких шагах от Ватикана, в самом центре Рима. Находку сделали во время строительства подземного пешеходного перехода, который откроется к юбилею Ватикана в следующем году.

Раньше в этом районе располагалась резиденция императора. Строители раскопали коридор с комнатами по бокам.

[Алессио де Кристофоро, археолог]:

«Через этот район проходили очень важные дороги, первые участки древних Виа Триумфалис и Виа Корнелия. Вдоль располагались гробницы аристократов. Потом шли виллы – большие аристократические поместья».

Археологи говорят, что здание ещё в древности переоборудовали под фуллонику – то есть прачечную, что довольно необычно.

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[Алессио де Кристофоро, археолог]:

«Эта фуллоника датируется примерно концом II века и первой половиной III века. Прачечная представляет собой довольно необычный феномен для Рима. Обычно такие трансформации происходили позже, так что для нас это интересное открытие».

В комнатах сохранились углубления, в которых стирали одежду. Причём древние римляне использовали для этого мочу. Аммиак хорошо отбеливает вещи. Фуллоны – работники прачечной – топтали одежду ногами, а потом выполаскивали её в воде с глиной, чтобы отстирать жир.

Руины древнеримского строения извлекут и разместят в другом месте, чтобы строители могли продолжать работы.

[Алессио де Кристофоро, археолог]:

«Остатки прачечной разберут и соберут заново на территории замка Святого Ангела. То есть их разместят очень близко от места первоначального нахождения. Руины исследуют и оценят их историческое значение. Потом они будут включены в более широкую музейную коллекцию».

Помимо остатков здания, археологи также нашли осколки древнеримской керамики.

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