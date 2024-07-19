Взрыв в Тель-Авиве: как дрон преодолел систему воздушной защиты Израиля

Утром в ранние часы пятницы в Тель-Авиве прогремел взрыв. По словам израильских военных, причиной стала атака беспилотником. При этом сирены не сработали. [Дин Элсданн, представитель полиции Израиля]:«На место происшествия выехали сотрудники службы экстренной помощи, в том числе специалисты по обезвреживанию бомб. Они всё ещё работают на месте происшествия, чтобы выяснить, что именно произошло. Несколько человек пострадали в результате этого взрыва. В настоящее время у нас также есть сообщения об одном погибшем».

Ответственность за атаку взяли на себя йеменские хуситы. Они заявили, что будут продолжать наносить удары по Израилю в знак солидарности с палестинцами в Газе.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

ЦАХАЛ признал, что взрыв стал результатом человеческой ошибки. Так, системы воздушного обнаружения засекли беспилотник, однако не определили его как вражескую цель.

ВВС Израиля пока не подтвердили, что БПЛА запустили именно из Йемена. Однако уже выяснили, что это был беспилотник дальнего действия, который летел на малой высоте. Он прибыл со стороны моря, взорвался и нанёс значительный урон, вызвав панику среди жителей города.

Также сообщается, что ещё один дрон ночью летел в сторону Израиля, предположительно, со стороны Ирака. Однако его удалось сбить до того, как он успел достичь территории страны.

Многие аналитики считают, что атака БПЛА – очевидное послание со стороны Ирана, который поддерживает хуситов. На это указывают технологические возможности беспилотника. Это был крупный и усовершенствованный аппарат, который плохо улавливают радары.

Теперь Израилю предстоит определить, как и кому отвечать на эту атаку.

Короткая ссылка на эту страницу: